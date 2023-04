Wanda Nara, peccato di gola: la passione sconvolge i fan

By

Wanda Nara, neo conduttrice d’eccezione di Masterchef Argentina, questa volta sveste i panni della brava ragazza e sconvolge i fan.

Wanda Nara ci ha messo davvero poco a svestire i panni della brava ragazza, della vicina della porta accanto tutta acqua e sapone. Ci era sembrato fin troppo strano vederla, qualche giorno fa, sul suo sempre “affollatissimo” profilo social, in abiti castissimi e addirittura senza trucco. Bella anche così, per carità, anzi bellissima, ma decisamente diversa dal solito.

La procuratrice e show girl argentina, che da poco pare avere ritrovato una apparente serenità accanto al marito calciatore Mauro Icardi, ex stella dell’Inter e oggi al Galatasaray, è in questo momento alla conduzione di Masterchef Argentina e, di conseguenza, si ritrova a fare la spola tra Buenos Aires e Istanbul, in Turchia, dove Maurito gioca.

Mancano 8 giornate alla fine e presto Icardi farà ritorno in Argentina dalla sua Wanda: con un bottino, per ora, di 12 reti e un titolo di campione che si avvicina sempre di più.

La Nara portato con se i tre figli avuti dal calciatore, insieme naturalmente ai due avuti dal primo marito Maxi Lopez: nulla, per ora, sembra scalfire la ritrovata unione con l’ex attaccante del Paris Saint Germain, nemmeno le voci di un nuovo presunto tradimento da parte sua, beccato dai paparazzi, in una discoteca turca, con ben tre donne. Del resto lui vive da solo nella caliente capitale turca e non è certo uno che alle donne non fa ne caldo ne freddo…

Ma l’unione sembra tornata almeno in parte quella di un tempo, tanto è vero che Maurito ha trovato il tempo di essere ospite d’onore di una delle puntate di Masterchef Argentina, elogiato pubblicamente dalla consorte sulle sue doti di cuoco esperto in carne.

Wanda Nara: scatto più bollente che mai sui social

La conturbante Wanda, che sembrava voler addirittura cambiare look sui social, è tornata però al vecchio amore, quello delle bollenti provocazioni, quello delle immagini che fanno strabuzzare gli occhi ai fan. E questa volta il post è in pieno tema con la cucina, argomento che tiene banco più che mai in casa Nara-Icardi.

Del resto provocazione e cibo rappresentano da sempre un connubio perfetto. E Wanda, nella sua ultima immagine di instagram, scollata più che mai, non le manda certo a dire ai suoi fan. Il messaggio subliminale…“cosa cucinerò mai stasera”, sembra quasi commutarsi in un eloquente “Mangiami Mangiami…”. Non tutti avranno naturalmente questa fortuna, riservata solo a Maurito.

Wanda in questa foto è davvero pazzesca: è più bella e conturbante che mai. Il fisico da urlo questa volta emerge in tutta la sua prorompenza. Fossimo in Icardi ci penseremmo su due volte a lasciarla troppo sola.