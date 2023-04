Stramare fuori di seno: Carolina mette tutto in mostra

Scatto da urlo con lato A in bella mostra per la sexy Carolina Stramare: il seno manda in tilt i follower.

Salita alla ribalta nazionale grazie alla vittoria di Miss Italia 2019, Carolina Stramare è ad oggi una tra le influencer italiane più attive e seguite sui social network. Lo testimoniano i quasi 500 mila follower su Instagram della modella nativa di Genova, ora concorrente dell’attuale edizione di Pechino Express, nella quale con Barbara Prezja forma la frizzante coppia soprannominata “Le Mediterranee“. Ciò ha senza ombra di dubbio allargato ulteriormente il pubblico della Stramare, che proprio sui social ama mostrare ogni attimo della sua vita.

Carolina adora infatti coccolare i propri seguaci con storie e post giornalieri, in cui spesso e volentieri si mette in mostra con scatti mozzafiato. Proprio uno degli ultimi contenuti pubblicati ha colpito particolarmente il pubblico della modella, rimasto letteralmente senza fiato dinanzi al suo scatto ravvicinato. Uno scatto nel quale la Stramare di certo non nasconde la propria incredibile sensualità, accentuata da un vestito che valorizza appieno un lato A in grado di mandare in tilt Instagram.

Carolina Stramare, lo scatto da urlo con lato A in mostra fa impazzire i follower: “Esagerata e fenomenale”

Mentre vanno in onda in differita le puntate di Pechino Express che la vedono protagonista, Carolina Stramare prosegue ininterrottamente la propria vita da influencer. Una vita che la modella ama trascorrere nei luoghi che più ama, quelli ‘mediterranei‘, come suggerisce anche il nome della coppia formata con Barbara Prezja nel reality show sopraccitato. È proprio un luogo di mare del Sud Italia che Carolina ha deciso di scegliere come teatro per uno dei suoi ultimi post su Instagram.

Formato da ben 10 scatti che la ritraggono in molteplici contesti e con outfit differenti, è stato però il primo di questi a colpire ed affondare i propri follower. È bastato un semplice ma a dir poco sensuale vestito blu, che la Stramare riesce però a valorizzare al meglio attraverso le proprie grazie, protagoniste assolute di questa foto che la ritrae dal busto in su, appoggiata coi gomiti su di un tavolo davanti a lei.

A non lasciare scampo è senza ombra di dubbio anche lo sguardo della modella nativa di Genova, che con un’occhiata a dir poco penetrante stende definitivamente i suoi seguaci, accorsi in massa con una valanga di like e commenti. Un vero e proprio successo dunque per la bella Carolina, che ancora una volta ha messo in mostra la sua grande abilità nell’uso dei social network.