Juve: penalizzazione certa, svelati i tempi della sentenza

Nonostante i punti restituiti, la Juventus sembra essere pronta a ricevere una nuova penalizzazione. Svelati i tempi.

Il 20 aprile ha sorriso alla Juventus con la restituzione dei 15 punti di penalizzazione, ma la sentenza del Coni non chiude assolutamente la vicenda. Le carte, infatti, sono tornate alla Corte d’assise federale per un processo bis destinato a condizionare il destino dei bianconeri.

Secondo quanto raccontato dall’ex pm della Procura di Torino a Tuttosport, la penalizzazione della Juventus è certa considerando quanto successo. L’esperto, inoltre, ha svelato anche i tempi della nuova sentenza. Insomma, il destino dei bianconi è segnato nonostante i dirigenti abbiano espresso in più un’occasione fiducia anche in vista di questo nuovo processo.

Juventus: penalizzazione certa, arriva l’annuncio

La Juventus ormai da qualche giorno si ritrova in Champions League, ma questa posizione in classifica potrebbe durare qualche settimana considerando che ci sono due processi sportivi in corso e si attendono le decisioni da parte della FIGC. La speranza, come detto in più di un’occasione, è quella di uscire indenni per poter guardare con maggiore fiducia al resto della stagione e naturalmente provare a chiudere nelle prime quattro posizioni, il vero obiettivo di questa stagione dopo un periodo non facile anche sul campo.

Ma difficilmente la Juventus uscirà indenne dal processo riguardante per le plusvalenze. Antonio Rinaudo, vicepresidente della sezione tesseramenti del Tribunale Penale Nazionale, ha ribadito che la penalizzazione sarà certa anche se ha preferito non sbilanciarsi sui punti visto che molto dipenderà anche le responsabilità. Sulle tempistiche, invece, l’ex pm della Procura di Torino è sicuro e quindi ha detto che fine maggio potrebbe essere il momento giusto per arrivare ad una sentenza.

Naturalmente questo non mette la parola fine visto che la Juventus quasi certamente andrà fino in fondo e quindi l’estate continuerà ad essere caratterizzata da questi processi e naturalmente da una classifica destinata nel giro di poco tempo ad avere delle modifiche.

Juventus: i punti saranno scontati la prossima stagione?

Su quando saranno scontati i punti dalla Juventus ci sono dei dubbi. Cresce l’ipotesi di penalizzare i bianconeri direttamente la prossima stagione considerando che quasi certamente il tutto si concluderà a Serie A terminata.

Ma su questo si pronuncerà la Corte e solo dopo la sentenza si avrà un quadro molto più chiaro. Certamente per la Juventus si preannuncia una nuova estate molto calda e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire anche dove i bianconeri chiuderanno in questo campionato e partiranno il prossimo.