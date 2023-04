Torino-Madrid solo andata: la Juve ha deciso

L’affare sull’asse Torino-Madrid può diventare realtà già nelle prossime settimane: adesso la Juve può chiudere

La Juventus torna a sorridere e lo fa per due ragioni che, nelle scorse ore, possono avere un significato profondo sull’attuale stagione della squadra di Massimiliano Allegri.

In primis la penalizzazione di 15 punti, comminata per il caso plusvalenze fittizie nei mesi scorsi, è stata al momento annullata in attesa di una revisione della stessa. Ora come ora, numeri alla mano, la ‘Vecchia Signora’ è addirittura terza in Serie A a +6 e +8 su Milan ed Inter – quinta e sesta in classifica. In secondo piano, ma tutto fuorchè meno importante, vi è certamente il passaggio del turno in Europa League. I bianconeri, dopo il successo dell’andata all’Allianz Stadium, hanno chiuso con 1-1 la gara dell”Estadio Josè Alvalade’ eliminando lo Sporting CP e garantendosi l’accesso alle semifinali.

Adesso, il prossimo 11 maggio, gli uomini di Allegri dovranno vedersela col Siviglia per sperare di incontrare una tra Roma e Bayer Leverkusen nella finale del 31 maggio di scena in Ungheria, alla ‘Puskas Arena’ di Budapest. Dal campo al calciomercato il passo è breve e per la società torinese le evoluzioni che porterà la prossima sessione estiva rischiano di stravolgere lo scacchiere a disposizione del ‘Conte Max’.

Addio Juve: firma con l’Atletico Madrid

L’allenatore toscano in difesa perderà a zero Cuadrado – resta il rischio pure per Alex Sandro – mentre a centrocampo la speranza di Allegri si chiama Rabiot. Il rinnovo del suo pupillo rimane possibile: servirà tempo, però, per averne la certezza.

Ed intanto in vista di giugno prende quota una clamorosa operazione sull’asse Torino-Madrid, con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone in primissimo piano. L’allenatore argentino perderà uno dei suoi pilastri e vorrebbe attingere tra i talenti della Juventus per regalarsi il sostituto. Jan Oblak dopo nove anni con gli spagnolo sembra destinato al calcio inglese: diversi top club di Premier League sembrano pronti a farsi avanti. Ecco perchè il nome di Wojciech Szczesny, che piace molto a Simeone, è destinato a tornare di moda. Il portiere polacco è in scadenza nell’estate 2024 e la Juventus potrebbe cogliere la palla al balzo per cederlo, incassando anche una cifra non da poco per il 33enne ex romanista.

15 i milioni che l’Atletico Madrid metterebbe sul piatto per prendersi l’estremo difensore che, nelle ultime uscite in Serie A, è stato rimpiazzato da Perin tra i pali bianconeri. La Juve pare quindi potersi convincere a lasciarlo partire, andando a svecchiare anche la porta in vista della stagione del rilancio, quella nella quale non si potrà più sbagliare.