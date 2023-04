Offerta monstre: dal Napoli all’Al-Nassr di CR7

Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr rappresentano un vero e proprio pericolo per il calciomercato e per il Napoli, che può perdere i protagonisti di questa stagione.

La cavalcata scudetto mette gli occhi addosso ai migliori interpreti azzurri, la potenza finanziaria del calcio arabo potrebbe rivoluzionare il Napoli di Spalletti, l’operazione farebbe davvero discutere nelle prossime settimane.

Il calcio arabo non bada a spese e sta guardando sempre con più interesse alla Serie A. Lì dove Cristiano Ronaldo giocò per tre stagioni nella Juventus, vincendo un titolo di capocannoniere ma soprattutto guardando da vicino gli avversari.

È proprio CR7 il maggior osservatore del nostro campionato, l’Al Nassr può creare un super team levando pezzi importanti al torneo italiano, la potenza economica potrebbe farla da padrona. In particolare al Napoli, squadra seguita per il suo grande gioco e per gli interpreti che creano spettacolo, ben orchestrati da Luciano Spalletti. L’ipotesi che sta avanzando è clamorosa, c’è una maxi offerta pronta per un protagonista azzurro.

Dal Napoli all’Al Nassr con CR7

Un rinnovo in casa partenopea rischia di essere l’ago della bilancia. C’è la volontà della società di prolungare il contratto ma senza grande fretta, mentre dall’altra parte si valuta se, in fondo, con la vittoria dello scudetto sia finita l’intera missione a Napoli, fatta di gol, vittorie e di uno scudetto che tornerà al “Maradona” dopo più di trent’anni. La tentazione di andar via potrebbe essere così forte, ecco allora con l’Al Nassr potrebbe fare una scelta netta e puntare su Luciano Spalletti come prossimo allenatore.

Dopo l’esonero di Rudi Garcia si è liberata una panchina ambita dal punto di vista economico da molti allenatori europei. L’Al Nassr spenderà tanto anche per l’ingaggio del tecnico, non è escluso un interessamento per Spalletti, a riportare un po’ di calcio spettacolo anche dall’altra parte del mondo. Ronaldo ha dato l’assenso per ogni tipo di allenatore che possa migliorare la squadra e portarlo a segnare valanghe di gol, Spalletti rientra in questa categoria guardando il lavoro offensivo del Napoli.

Giuntoli e ADL vorranno blindare però quanto prima il loro allenatore, c’è la clausola automatica del contratto sino al 2024, ma si punta ad allungare almeno per un’altra stagione. Tutto ciò avrebbe un valore e metterebbe un freno nelle intenzioni degli altri club, Luciano Spalletti rimarrebbe ancora a Napoli tentando una migliore fortuna europea, Osimhen e Kvara restano gli altri assi intoccabili della squadra.