Campione in ospedale: è successo nel pomeriggio

Clamoroso quanto accaduto durante la Liegi-Bastogne-Liegi. Un campione, infatti, a seguito di un terribile incidente, è finito in ospedale. Le immagini hanno destato sin da subito molta preoccupazione in tutti gli appassionati e gli spettatori.

Il ciclismo, storicamente, è uno sport che risulta essere estremamente affascinante per chi lo segue ma anche tremendamente pericoloso per chi lo pratica. Soprattutto a certi livelli. Nella giornata di oggi è andato di scena un terribile incidente che ha visto protagonisti alcuni dei grandi favoriti per questo grande evento. Andiamo a ricostruire insieme cosa è accaduto, con tantissimi spettatori che hanno temuto seriamente per l’incolumità degli sportivi coinvolti.

Ciclismo, terribile incidente: è in ospedale

Molto spesso, infatti, nelle varie corse si verificano degli incidenti a dir poco pericolosi, causati dall’elevata velocità e dalla pericolosità intrinseca a questo sport. Stavolta il tutto è stato tremendamente casuale , ma a lungo si è temuto per il peggio, come si suol dire in questi casi. L’incidente in questione ha visto protagonista il grande protagonista di questo evento, vale a dire Tadej Pogacar.

E’, infatti, caduto al km 90 della Liegi-Bastogne-Liegi, quando la Doyenne ha affrontato solo la prima delle dieci cotes in programma. Il ciclista sloveno è caduto insieme a Mikkel Honorè della EF-EducationEasyPost. La caduta, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata causata proprio da quest’ultimo, ovviamente in maniera del tutto accidentale.

Incidente Pogacar, la ricostruzione

Honoré, infatti, è caduto a causa di una doppia bucatura innescando, chiaramente, una sorta di incidente a catena. Ad avere la peggio è stato proprio Pogacar, che è stato prontamente trasportato in ospedale per capirne di più circa le sue condizioni e per evitare complicazioni legate all’impatto. Il ciclista, purtroppo, è costretto a questo punto ad alzare bandiera bianca, come si suol dire. Sfuma, dunque, la possibilità di vedere un appassionante testa a testa con Remco Evenepoel.

Inoltre per lui e la sua carriera è sfumata un’altra possibilità a dir poco importante. Niente tris, infatti, nelle Ardenne come Davide Rebellin e Philippe Gilbert. Tanta amarezza ed un enorme spavento, dunque, per lui, che però pare fuori pericolo. In questi casi, però, sempre meglio mantenere i nervi saldi ed un profilo basso.