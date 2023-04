Marc Marquez, il consiglio è perentorio: deve farlo assolutamente. Il fuoriclasse di Cervera potrebbe prendere una decisione a dir poco clamorosa

Non era particolarmente ottimista Marc Marquez alla vigilia del mondiale di MotoGP 2023. Il 30enne fuoriclasse di Cervera pluricampione del mondo era ben consapevole delle enormi difficoltà che la Honda stava e sta tutt’ora incontrando e del divario che si andava ampliando nei confronti della Ducati. Ma ora i timori affiorati durante i test prestagionali sono stati ampiamente confermati dai fatti, alcuni dei quali a dir poco inquietanti. Se si considera un’eccezione la vittoria di Rins in Texas, non si può non considerare ciò che è sotto gli occhi di tutti, vale a dire òa superiorità schiacciante nei confronti della concorrenza del team di Borgo Panigale.

E in virtù del fatto che spesso può piovere sul bagnato, Marquez ha dovuto saltare il Gran Premio delle Americhe a causa dell’infortunio riportato in Portogallo sul circuito del Portimao, la frattura scomposta del primo metacarpo del pollice della mano destra. Un ko che in un certo senso si è andato lui stesso a cercare causando l’incidente in cui è rimasto coinvolto il portoghese Olivera.

Un’infrazione che il trentenne pilota spagnolo sta pagando a caro prezzo: ad oggi infatti non è per niente scontato che Marquez possa prendere parte al Gran Premio di Spagna in programma tra una settimana sul circuito di Jerez de la Frontera. Ma i problemi vanno ben oltre le sue attuali condizioni fisiche: più di qualcuno appartenente alla sua cerchia di amici considera esaurito il ciclo di Marquez alla Honda.

Marc Marquez, il consiglio è perentorio: via dalla Honda prima possibile

E anche tra gli ex piloti e campioni del passato il giudizio sul cammino del campione iberico in sella alla moto giapponese è unanime. E a renderlo esplicito è Wayne Rainey, sessantadue anni, americano, vincitore di tre titolo mondiali consecutivi nella classe 500 tra il 1990 e il 1992 in sella alla Yamaha. L’ex fuoriclasse californiano non ha dubbi nel consigliare a Marquez una determinata mossa da compiere quanto prima.

“Credo che a Marc farebbe bene a cambiare aria. Sia dal punto di vista delle motivazioni che della possibilità di tornare a vincere, dovrebbe davvero pensare di lasciare la Honda e trovare un altro team alla sua altezza“. Parole chiare che il diretto interessato starebbe già considerando.

E da questo punto di vista il passaggio del fratello di Marc, Alex Marquez, alla Ducati avvenuto in questa stagione potrebbe imprimere l’accelerazione definitiva alla scelta del pluri campione del mondo di MotoGP.