Ribaltone Juventus, Vlahovic è stato fatto fuori

Dusan Vlahovic, brutto colpo per l’attaccante bianconero: il centravanti serbo è stato fatto fuori, clamoroso in casa Juve

Nel gennaio del 2022 quello che sembrava un colpo di mercato davvero super; lo metteva a segno la Juve che si assicurava le prestazioni di Dusan Vlahovic, il bomber della Fiorentina e della Serie A pagato a peso d’oro. Ben 70 milioni di euro pagabili in tre esercizi e circa 10 di bonus sbloccabili in base agli obiettivi raggiunti.

Una cifra record per il mercato invernale ma di certo quasi necessaria per anticipare la concorrenza e blindare l’attaccante serbo fino al 2026. Insomma, la Juve aveva programmato il futuro assicurandosi un bomber da 30 gol a stagione almeno per il prossimo decennio.

Eppure la storia ha preso una piega decisamente diversa. In questa stagione, la prima completa in maglia bianconera, ha fin qui deluso le aspettative; tra infortuni ed un gioco che non lo valorizza, il serbo ha fin qui faticato tantissimo. Solo 11 gol in stagione in 34 gare disputate, con una media di una rete ogni 232′; numeri di certo non da bomber di razza.

Peraltro in Serie A non segna dallo scorso febbraio (doppietta alla Salernitana), mentre con la maglia della Juve indosso l’ultima rete risale alla gara di ritorno contro il Friburgo, del 16 marzo. Una situazione che preoccupa non poco e sta inducendo anche a riflessioni in casa bianconera per il futuro della punta.

Vlahovic, niente Bayern: i bavaresi si dirottano su altri obiettivi

La Juve non conosce ancora quale sarà il suo futuro; i 15 punti le sono stati momentaneamente restituiti ma c’è da attendere una nuova sentenza della Corte Federale d’Appello sul caso plusvalenze e la possibilità di restare fuori dalla prossima Champions è davvero molto alta.

Ecco perché, per ovviare ad una possibile sanguinosa perdita economica derivante dal mancato introito relativo alle Coppe, il centravanti potrebbe essere sacrificato sul mercato, soprattutto se dovesse essere confermato Milik, il cui riscatto costerebbe appena sette milioni dall’Olympique Marsiglia.

La mancanza di reti, però, sta svalutando il bomber; al momento è difficile che alla Continassa arrivi un’offerta da 90 milioni di euro, quanto avrebbe chiesto fino a qualche mese fa la società bianconera per la cessione.

E come se non bastasse, stanno diminuiendo anche le pretendenti; ultimo, in ordine di tempo, ad abbandonare la pista Vlahovic è il Bayern Monaco. Come riporta la Bild, le opzioni relative a Vlahovic ed al 30enne del Werder Brema Niclas Füllkrug non sono al momento prese in considerazione.

I bavaresi, alla ricerca di un numero 9 per la prossima stagione, hanno messo gli occhi su Victor Osimhen (ma il Napoli lo valuta oltre 100 milioni di euro) ma anche su Harry Kane del Tottenham e sul danese dell’Atalanta Hojlund.