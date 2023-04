“Facevi la escort?”, l’ex moglie di Buffon non perdona

“Facevi la escort?”: una domanda lontana dalla realtà che Alena Seredova non digerisce proprio. Ecco la sua risposta ad un utente del web.

E’ bellissima come non mai, seducente come lo era da ventenne, anzi, oggi, è forte di un fascino che poche donne possono permettersi, superati abbondantemente i 40. Alena Seredova, attrice, ed ex moglie di Gigi Buffon, dimostra sempre coraggio e forza da vendere nelle sue esternazioni, e ha decisamente ritrovato il sorriso dopo gli anni più bui.

Non è certo facile arrivare a compiere il gesto che l’ha resa di recente protagonista. Alena ha addirittura deciso di aprire un box domande, sui suoi profili social, per interagire direttamente con i suoi fan. Si è naturalmente scatenato il putiferio, dal momento che, quando si tratta di personaggi dello spettacolo di questa popolarità, tra i tuoi followers si nascondono haters pronti a colpirti in ogni momento.

Ma secondo voi Alena può farsi scalfire da domande pungenti e cariche di cattiveria, oppure è pronta a rispondere per le rime? Un fan in particolare, senza mezzi termini, le ha osato chiedere se, appena arrivata a Milano, prima del successo sulle passerelle e al cinema, prima del matrimonio con l’ex portiere della Juventus, facesse addirittura la escort per vivere.

Alena risponde per le rime ad un haters: «Non ho mai fatto la escort, ho sempre fatto l’amore per scelta»

La risposta di Alena è fortissima, carica di orgoglio. L’ex modella non le manda a dire e sostiene di avere sempre fatto l’amore per scelta, perché le andava, e non certo per vile denaro.

Ma non è finita qui, poiché fioccano anche domande sulla sua vita privata. Dopo la burrascosa fine del matrimonio con Gigi Buffon, e l’atroce scoperta, attraverso i giornali, della sua relazione con Ilaria D’Amico (la crisi con la giornalista sembra intanto superata per l’ex portiere campione del mondo), la Seredova, già mamma di due maschi ormai grandi, Louis Thomas e David Lee, è oggi legata da ben 8 anni con il manager Alessandro Nasi.

L’uomo orbita Fiat, imprenditore di successo, le ha ridonato il sorriso e con lui è nata anche la terza figlia di Alena, finalmente una femminuccia. Nel 2020 è venuta infatti al mondo la piccola Vivienne.

Alla felice domanda sulla sua presunta duratura infelicità, dopo la fine del rapporto con Buffon da cui asserisce qualcuno non si sarebbe mai ripresa, la Seredova risponde in modo diretto ad un altro fan, sostenendo apertamente che per lei parlano i fatti e che la gioia ha rifatto capolino nella sua vita.

Alena convolerà addirittura a nozze con Nasi, nello splendido scenario siracusano di Noto, in Sicilia. Sembra essere tutto pronto. Nasi è cugino di John Elkann e suo consigliere in affari: la coppia si sposerà probabilmente il prossimo giugno e si annuncia un matrimonio coi fiocchi con invitati d’eccezione.