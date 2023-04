Osimhen via da Napoli, ecco dove giocherà nella prossima stagione

La stagione del Napoli si avvia verso la fine e già si parla dell’addio di Osimhen: la rivelazione è clamorosa

È stata un’annata memorabile quella che il Napoli di Luciano Spalletti ha incorniciato fino a questo momento.

È chiaro, l’eliminazione in Champions League per mano del Milan brucia e probabilmente il rammarico continuerà ad essere presente negli azzurri fino all’anno prossimo, quando la voglia di rivalsa sarà più grande che mai. Perchè questa squadra, che ha incantato in Serie A, ha probabilmente peccato anche di inesperienza in ambito europeo: ed è da lì che Luciano Spalletti, con una squadra forte in mano, proverà a ripartire. Il contratto del tecnico di Certaldo è in scadenza il 30 giugno 2023 ma De Laurentiis proverà a dare continuità ad un progetto dimostratosi vincente su diverse latitudini.

A partire proprio dalla rosa che l’allenatore toscano ha adesso in mano e che vede alcune gemme finite, già da mesi, nel mirino di innumerevoli top club europei. Kvaratskhelia non è il solo, perchè con i suoi 21 gol in Serie A Victor Osimhen è attualmente e con grande distacco il capocannoniere del campionato italiano. Il nigeriano ha registrato una crescita smisurata, risultato decisivo – e a segno – quasi in tutte le gare in cui ha messo piede. 26 gol totali tra campionato e coppe, 31 presenze e 5 assist vincenti: con la media di un gol ogni 92′.

Addio Osimhen: svelata la nuova squadra

Ed è dunque inevitabile che l’ex Lille possa essere finito in cima alla lista delle superpotenze europee che per un bomber di tale caratura sono pronte a darsi battaglia, all’ultimo sangue, con la speranza di riuscire ad accontentare Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto viene riportato su Twitter dal giornalista turco Ekrem Konur, grande esperto di calciomercato, la situazione intorno al nome di Osimhen sembrerebbe più chiara del previsto. Addio sì, in estate, anche se le cifre non vengono rivelate. De Laurentiis difficilmente scenderà da quota 150 milioni per il suo campione ma intanto il giornalista rivela quale sarà la prossima squadra del nigeriano. Per il 24enne di Lagos, si legge, ‘Il club più determinato è il Manchester United, più di Bayern Monaco e Chelsea, per l’acquisto di Osimhen’.

Sembrerebbe altamente probabile, dunque, che i ‘Red Devils’ possano farsi avanti in estate con una super proposta al Napoli puntando forte sul bomber classe ’98 che ha ammaliato mezza Europa. È solo questione di tempo prima che gli inglesi, e non solo, bussino alla porta degli azzurri per uno degli attaccanti più profilici in questo momento.