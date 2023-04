Tegola Napoli, la sua stagione è già finita: che guaio

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, arrivano altre cattive notizie per il Napoli: un titolare potrebbe aver concluso anticipatamente la stagione

Non è soltanto l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League per mano del Milan a preoccupare i tifosi del Napoli. Durante la gara contro i rossoneri, infatti, dopo soli 34 minuti del primo tempo, gli azzurri hanno dovuto rinunciare a due pedine importanti per infortunio.

Nel corso della prima frazione di gioco, sia Mário Rui che Matteo Politano sono stati costretti ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio. L’esterno italiano, dopo un contrasto con Theo Hernández, ha lasciato il posto ad Hirving Lozano.

Gli esami hanno evidenziato per l’ex Sassuolo ed Inter una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra, che lo ha tenuto fuori per la sfida in casa della Juventus. Il numero 21 proverà a recuperare almeno per la gara contro la Salernitana di sabato 29.

Napoli, tegola per Mário Rui: stagione finita per il terzino?

Sembra ben più grave invece la situazione del difensore che, dopo il contrasto con Rafael Leão che ha causato il calcio di rigore poi sbagliato da Olivier Giroud, è stato costretto ad uscire dal campo, sostituito da Mathías Olivera.

Il comunicato ufficiale del club evidenzia per il numero 6 una infrazione della testa del perone destro. Secondo quanto riportato da Tuttosport questo grave infortunio dovrebbe tenere il portoghese fuori dai giochi per circa un mese. Considerati i lunghi tempi di recupero, l’ex Roma ed Empoli potrebbe anche aver concluso anticipatamente la stagione.

Da qui al termine del campionato, per la volata finale che potrebbe consegnare al Napoli quello Scudetto che manca ormai da 33 anni e sembra sempre più vicino, il tecnico azzurro Luciano Spalletti dovrà dunque rinunciare ad una delle pedine più importanti del suo scacchiere.

Napoli, l’ottima stagione di Mário Rui: dalle critiche all’esplosione

Mário Rui è stato infatti un titolare importante per gli azzurri, mettendo insieme 21 presenze in campionato, 20 delle quali da titolare, condite da 7 assist. Anche in Champions League il portoghese è stato impiegato molto spesso dall’allenatore toscano, con 6 presenze di cui 5 dal primo minuto, servendo 1 assist.

Dopo le ultime stagioni difficili, durante le quali era stato spesso stato bersaglio delle critiche dei tifosi, il terzino lusitano sembra aver ritrovato serenità e continuità di prestazioni, imponendosi come uno dei migliori nel proprio ruolo in Serie A. Questo infortunio potrebbe mettere fine prima del tempo a quella che, finora, sembrava essere la sua miglior stagione in maglia azzurra, ma il suo contributo per la sempre più vicina vittoria del campionato è stato sicuramente fondamentale.