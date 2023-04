Il club non ci sta: presentato il ricorso

Un club ha deciso di reagire e presentare il ricorso. Ora si attende solamente la replica alla richiesta della dirigenza.

La stagione ormai si avvia alla conclusione, ma sono ancora diverse le questioni da risolvere e il rischio è quello di avere delle classifiche diverse a fine stagione rispetto a quanto visto in queste settimane.

Come riferito da calciomercato.com, proprio in queste ore un club ha deciso di presentare un ricorso importante e vedremo quello che succederà. Si tratta di un passaggio fondamentale che potrebbe rivoluzionare la classifica e naturalmente offrire degli spunti importanti anche in un futuro. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dei diretti interessati.

Il club al contrattacco: presentato il ricorso, i dettagli

Siamo arrivati in un momento della stagione in cui ogni punto vale molto e quindi le società sono pronte a giocarsi tutte le carte per riuscire a chiudere l’annata nel migliore dei modi e naturalmente regalarsi delle soddisfazioni importanti. Per questo motivo, come detto in precedenza, il rischio è quello di avere una classifica sub iudice fino al termine del campionato e c’è anche la possibilità di un rinvio della fine della stagione considerando della situazione che si va a creare.

Questo potrebbe essere il caso della Serie B dopo che la Reggina ha presentato il ricorso contro i tre punti di penalizzazione. Gli amaranto, che sono in piena lotta per un posto nei play-off, sono convinti di riuscire ad ottenere quanto tolto e quindi a migliorare la posizione in classifica. Per il momento non è chiaro quando sarà discussa la richiesta e per questo prende sempre più corpo l’ipotesi di un rinvio almeno fino a quando non si hanno delle certezze.

Ricordiamo che in Serie B mancano ormai quattro giornate la Reggina con questi tre punti sarebbe in sesta posizione ed un margine di cinque lunghezze dall’ottavo posto. Possibile che si decida di aspettare la fine del campionato per il rinvio dei play-off oltre che naturalmente di conoscere le tempistiche del ricorso.

Reggina: obiettivo play-off

L’obiettivo della Reggina è quello di avere nuovamente i tre punti per disputare i play-off da protagonista. Come ben sappiamo, gli spareggi promozione sono sempre una lotteria e quindi giocarli in una posizione di classifica migliore consentirebbe di regalare maggiore possibilità di salire.

Ora, però, la palla passa in mano alla Procura Federale, che sarà chiamata a decidere se accogliere o no il ricorso della Reggina. Un passaggio fondamentale per il futuro del club oltre che naturalmente della Serie B.