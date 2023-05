Sarri vola con la Champions: triplo colpo dalla Juve

Con la Champions League Mauirizio Sarri, tecnico della Lazio, sogna: triplo colpo di mercato dalla Juventus

Pur non avendo una rosa, soprattutto in quanto a rincalzi, all’altezza di quelle delle sue dirette concorrenti, la Lazio ha notevoli chance di ritornare nella principale competizione Uefa, la Champions League.

Con cinque punti di vantaggio sulle quarte, la Roma e l’Inter, i biancocelesti hanno il destino nelle loro mani, pardon, nei loro piedi. Se sarà Champions, sarà il trionfo, innanzitutto, di mister Maurizio Sarri che ha avuto a mezzo servizio, causa infortuni, il suo principale terminale offensivo, il bomber di Torre Annunziata Ciro Immobile, e che di conseguenza di volta in volta si è dovuto lambiccare il cervello per trovare soluzioni alternative (Felipe Anderson “falso nueve”).

Un defezione così pesante da indurre il tecnico biancoceleste a rivedere i propri dettami tattici tant’è vero che la retroguardia laziale, al pari di quella della capolista Napoli, è con 21 gol subiti la meno battuta del campionato.

Sarri, triplo colpo dalla Juve: Luca Pellegrini, Arthur e Moise Kean

Maurizio Sarri, quindi, sta dimostrando una volta di più di dare il meglio di sé quando non è sottoposto alla pressione di dover vincere a tutti i costi. Ne ha dato prova sulla panchina del Napoli, con quei 91 punti che non sono valsi lo scudetto e che ancora gridano vendetta anche per le malefatte arbitrali, e si sta ripetendo alla guida dei capitolini.

Un’eventuale partecipazione alla prossima edizione della Champions League che però va affrontata con una rosa più robusta e competitiva dal momento che in una competizione così breve (6 match nella fase a gironi) i margini di recupero sono strettissimi; ragion per cui con una “coperta troppo corta” si rischia di essere solo una meteora nel firmamento stellato della Champions.

Ecco perché il patron della Lazio, il Senatore della Repubblica Claudio Lotito, seppur a fari spenti, sta già tessendo le sue trame di calciomercato per mettere a disposizione di Maurizio Sarri un roster in grado di non far sfigurare l’Aquila Olimpia al cospetto delle grandi d’Europa. In estate il patron laziale s’incontrerà con i dirigenti della Juventus per discutere di Luca Pellegrini, attualmente in prestito dal club bianconero. Lotito ne approfitterà per intavolare le trattative per il prestito, più diritto, di due esuberi bianconeri, l’attaccante Moise Kean e il centrocampista brasiliano, ex Barcellona, Arthur, autentico flop e in prestito al Liverpool in questa stagione.

Un tris di colpi dalla Juventus per lanciare un messaggio a tutto l’ambiente biancoceleste: la Lazio non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della comparsa in Champions League. Anzi, non vuole essere da meno di Napoli, Milan e Inter che hanno tenuto alta la bandiera dell’Italia nell’attuale edizione della “Coppa dalle grandi orecchie”.