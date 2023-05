Serie A, ora sono guai: infortunio terribile e stagione finita

La Serie A registra un altro grave infortunio, stagione sfortunata per tanti big del campionato che, come in questo caso, vedranno il finale dalla tribuna.

Stagione finita ed era stato già anticipato dall’allenatore in conferenza stampa, c’è ora la conferma arrivata dal bollettino medico della squadra. Un brutto colpo in Serie A, un protagonista salta così il finale di stagione.

Il campionato di Serie A ha avuto già i primi responsi sportivi, la festa del Napoli è dilagata in tutta la città campana appassionando tutta Italia. Napoli ride, le altre big piangono perché la situazione delle rose non piace proprio, soprattutto dal punto di vista fisico.

C’è un big ko in Serie A, il suo infortunio lo porterà per un bel pezzo lontano dal campo. La gravità dell’infortunio lo porta fuori dai giochi, tornerà sui terreni di gioco nella prossima stagione ed è questa una brutta notizia che allarga i problemi fisici del club.

Serie A, brutto ko per un big

L’infortunio è apparso subito grave dal momento in cui è uscito dal campo, la smorfia di dolore del calciatore era abbastanza evidente. Scontro duro che ha fatto discutere, un weekend di certo non positivo per la squadra che ha registrato vari problemi fisici, ma questo è senza dubbio il più grave. La Roma perde Marash Kumbulla per il resto della stagione, ha rimediato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro.

Uscito dopo un quarto d’ora nella sfida tra Roma e Milan, le condizioni del difensore erano apparse già serie. Mourinho in conferenza stampa aveva annunciata come per lui, per Karsdorp e Llorente la stagione si sarebbe in pratica conclusa, l’esito del bollettino medico per l’albanese conferma così quanto già anticipato dal tecnico portoghese. Kumbulla non ha vissuto una stagione esaltante, sette gare in campionato per lui, tre in Europa e due in Coppa Italia: non il massimo per chi era pronto al salto di qualità.

Rosa cortissima in difesa, necessariamente la Roma dovrà trovare nuove soluzioni e lanciare altri giovani della primavera, vista l’emergenza costante nella retroguardia, ma non è il solo reparto con i cerotti. Belotti ha un problema alle costole, ma anche altri giallorossi sono precari dal punto di vista fisico. Problemi che si accavallano nella stagione giallorossa, Mourinho farà la conta dei disponibili prossimamente e tutto ciò non è piacevole per questo finale di stagione. La semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen non è una passeggiata, così come il piazzamento per la Champions League sarà ben sudato nei prossimi incontri.