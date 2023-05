Martina Fusco fa la prova costume: attenti al coccolone

Martina Fusco, classe 2000, modella e influencer napoletana, ci lascia sempre senza fiato. Occhio alle sue foto in costume, sono da infarto.

L’abbiamo ammirata a “Ciao Darwin” e a “La Pupa e il Secchione”. Il suo fisico non può certo passare inosservato, il corpo è una bomba a orologeria di bellezza e sensualità. Madre Natura ci ha messo lo zampino in tutto e per tutto.

Nel mondo del calcio è conosciuta perché è tifosissima del Napoli, essendo di origine partenopea, ma soprattutto perché è la compagna di Nikita Contini, portiere italo-ucraino, cartellino appartenente agli Azzurri campioni d’Italia, e in prestito in questa stagione alla Reggina di Pippo Inzaghi, dove è arrivato per fare il secondo di Colombi, ma sta comunque avendo le sue chance (6 presenze fin ora).

Innamoratissimi da circa due anni, Martina e Nikita diventeranno presto genitori. La bellissima modella lo ha annunciato lo scorso 22 dicembre, poco prima di Natale, sul suo profilo social.

Sensuale come non mai anche con il pancione, il suo canale instagram è pieno di immagini che mostrano che anche in dolce attesa il suo corpo è da infarto.

Occhio, quindi, se siete deboli di cuore, andateci piano: le foto bollenti di Martina nel suo percorso di futura mamma sono splendide, raccontano la straordinaria evoluzione delle forme di una giovane donna, felice come non mai accanto al suo compagno e pronta, dopo il parto, a rimettersi in forma per tornare sulle passerelle e in tv.

Martina Fusco in costume: corpo da cover girl, il lato A è una bomba

In una storia recente, Martina, però, per poco non ci faceva venire davvero un coccolone: ha pubblicato un video, risalente alla scorsa estate, dove raccontava della sua prova costume. Vi dobbiamo dire altro? La foto è a dir poco spettacolare, la Fusco ha un corpo che può essere paragonato alle stelle anni 80, quelle che hanno fatto sognare gli over 40 di oggi, da Sabrina Salerno a Serena Grandi.

I tempi sono cambiati, ora dominano i social, e Martina ha tutte le carte in regola per ripercorrere le tappe delle nostre show girl più affermate, strizzando un occhio anche al cinema. Bello, però, che abbia scelto di fermarsi per diventare mamma.

Non manca molto al parto, Martina è al settimo cielo, ne siamo certi: e poi lei che ama provocare al punto giusto, ama essere ammirata per la sensualità del suo corpo e i lineamenti angelici del suo viso, ha voglia di tornare in forma, questo è sicuro, ma non per questo disdegna di raccontarci la felicità della gravidanza. Lo mostrano le immagini alternate, con e senza pancione, le carrellate di foto di ieri e di oggi. Come per raccontare come era e come è, in un viaggio che ci tiene incollati al suo profilo per ore.