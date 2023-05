Marika lo ha rifatto di nuovo: esplode tutto

Marika Fruscio non smette di provocare. E il mondo social va in fibrillazione. Esplode tutto con quel corpo da favola.

Vulcanica come il Vesuvio, verace come la terra che l’ha adottata (le sue origini, anche se fai fatica a crederlo, sono brianzole) e per la quale mostra un amore innato, puro: il suo è un legame straordinario con Napoli, con la Campania, di cui è una meravigliosa testimonial.

Stiamo parlando della procace Marika Fruscio, da anni stella delle tv private campane, personaggio popolare come pochi sui social: e se non la conosci, ci pare difficile che sia così, ti basta dare una occhiata ad una sola immagine del suo profilo instagram per capirne la ragione.

Aveva promesso che si sarebbe spogliata per il terzo scudetto della storia del suo Napoli, lo ha fatto, alla sua maniera, con un invitante gioco di vedi e non vedi he ha lasciato letteralmente di stucco il mondo dei social, le migliaia di followers che la seguono da anni.

E chi non vorrebbe averla come vicina di casa, chi non avrebbe desiderato di averla come compagna di banco al Liceo: Marika Fruscio è la bellezza di casa nostra per eccellenza che ci fa sognare. Ha un corpo da favola, due occhi da gattina che ti ammaliano, è una meravigliosa comunicatrice di se stessa, come poche colleghe nel panorama dello spettacolo nazionale.

E se le arrivano critiche, Marika, nel tempo, ha imparato anche a farsele scivolare addosso, anche se quando è il momento di tirare fuori le unghie e rispondere, non te la manda certo a dire.

Marika Fruscio è da infarto: non smette di farci innamorare, in lingerie è sempre perfetta

In lingerie è perfetta, è un emblema dell’amore che Madre Natura ha riservato solo per lei. In intimo rappresenta la donna italiana che tutti vorrebbero avere accanto almeno una volta nella vita, un sogno proibito.

Molti la paragonano alla fisicità delle show girl e attici anni 80 e in effetti ce le ricorda molto nel suo corpo tutte curve. Gli over 40 di oggi rivedono in lei il fisico di una Sabrina Salerno, di una Serena Grandi, le donne italiane che ci hanno regalato notti insonni.

E Marika certamente ha le carte in regola per continuare la sua ascesa nel mondo dello spettacolo, soprattutto anche fuori dal panorama delle televisioni regionali. Lato A e lato B sono perfetti, e poi ottima parlantina, apprezzabile conoscenza calcistica: insomma buca lo schermo.

Con un fuori tutto così, è facile catturare le attenzioni sui social network. La Fruscio non è di certo nuova a questo tipo di scatti: in questi anni ha regalato delle vere e proprie perle al popolo del web.

Eccola, in una nuova serie di immagini che continuano a renderla sempre di più icona del web. La brianzola trapiantata a Napoli in reggiseno, appena sveglia, ti guarda con quegli occhi, ti lascia immaginare, ti lascia intravedere: è roba da infarto. Senza mai essere volgare, Marika continua a conquistare i favori del popolo del web che non smette di adorarla.