Calciomercato, bomba Vicario: va in una big, l’annuncio

Guglielmo Vicario in queste ultime due stagioni di Serie A ha conquistato la scena con prestazioni da top player. L’ex Cagliari e Venezia in maglia Empoli ha infatti spesso regalato parate sovrumane, come ad esempio quella fatta su Abraham all’Olimpico contro la Roma.

Questo però è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare sul giovane portiere italiano che è riuscito, con umiltà e lavoro, a conquistarsi anche la Nazionale. Il prossimo step da fare in carriera riguarda ora il passaggio in una realtà più importante ed ambiziosa di Empoli, scenario che potrebbe verificarsi già nel prossimo calciomercato come svelato dal recente annuncio.

Calciomercato, futuro Vicario: ci sarà il salto di qualità, l’annuncio

Importanti novità arrivavo in merito al futuro di Guglielmo Vicario nel prossimo calciomercato. Questa doveva essere la stagione della definitiva consacrazione del portiere dell’Empoli, ed alla fine così è stato, anche perché l’estremo difensore azzurro non ha deluso assolutamente le aspettative.

Anzi, questo ha fatto sì che le squadre di Serie A, e non solo, abbiano iniziato a valutare seriamente la possibilità di ingaggiarlo in estate per affidargli le redini della porta. A quanto pare il futuro di Vicario sarà dunque lontano da Empoli, in una piazza più importante ed ambiziosa che possa farlo giocare ai livelli che ha dimostrato di meritare. Ovviamente la speranza del club toscano è quello di provare a trattenerlo per continuare e completare il processo di crescita iniziato insieme due stagioni fa, ma il recente annuncio ha messo una volta e per tutte la parole fine a questa questione.

Nel post partita del Bentegodi di Verona, dove l’Empoli è riuscito a riacciuffare gli scaligeri all’ultimo con un autogol di Magnani, mister Zanetti ha infatti svelato il futuro di Vicario confermando che nel prossimo calciomercato l’estremo difensore italiano lascerà il club toscano per trasferirsi in una big di Serie A o d’Europa.

Calciomercato, addio Vicario: Zanetti conferma tutto, le ultime

Il futuro di Guglielmo Vicario è sempre più lontano da Empoli. Negli scorsi mesi si è parlato tanto della possibilità per l’estremo difensore italiano di compiere il tanto atteso -e meritato- salto di qualità in carriera, passaggio che sembra essere cosa oramai imminente da quanto lasciato intendere oggi da Paolo Zanetti nel post partita della 37esima giornata di Serie A.

Il tecnico dell’Empoli, ai microfoni di DAZN, ha infatti confermato che Vicario difficilmente continuerà a difendere la porta del club toscano, anticipando quindi l’addio -dunque certo- nel prossimo calciomercato. Anzi, l’ex Venezia ha detto di più, lasciando intendere come l’italiano possa e debba meritare un top club, così da poter dimostrare tutti il suo valore anche ad altissimi livelli.

Zanetti accontentato: ecco chi vuole Vicario

Zanetti chiede e spera che nel futuro di Vicario ci possa esserci un top club. Il tecnico dell’Empoli è prossimo dall’essere accontentato, anche perché sul portiere italiano ci sono solo grandi squadre. Al momento la più decisa di tutte sembra essere l’Inter, ma occhio anche alla Juventus ed al Bayern Monaco.