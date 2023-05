Una scollatura così lascia il segno: Monica Bertini da guardare con cautela

Sul fronte social la giornalista neo 40enne è una delle più seguite e amate. Su Instagram – il social da lei più usato – conta 477mila followers, un numero non da sottovalutare per una professionista talentuosa e che non passa mai inosservata grazie alla sua bellezza. Monica è infatti indubbiamente una delle donne televisive più belle in circolazione grazie alle sue forme sinuose ed eleganti.

Monica esagera con scollatura: è bellissima in total black

Monica Bertini raccoglie sotto ogni post migliaia di likes e centinaia di commenti carichi di complimenti che ne celebrano la chiara bellezza. La giornalista in media racimola 30mila likes a foto, ciò significa che ha una forza attrattiva abbastanza palese. Soprattutto quando si veste di color nero prima di apparire in televisione: il nero è infatti uno dei colori che più si adatta al fisico celestiale di Monica.

Alla bella conduttrice a volte piace anche “esagerare” mettendo in mostra le proprie forme spaziali. Ad esempio, in un ultimo scatto datato 26 maggio, si è mostrata in un vestito totalmente nero grazie al quale le sue forme sono letteralmente “esplose”.

Anche in questo caso ha raccolto numeri da capogiro: al momento lo scatto conta quasi 32mila likes e centinaia di commenti. Sono numeri importanti e che certificano il successo che la conduttrice ha raggiunto sui social, un mondo nel quale la sua bellezza viene celebrata, come è giusto che sia.