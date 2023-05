La scelta è clamorosa: un big torna a Napoli

By

Il mercato del Napoli si sta delineando: in casa azzurra clamorosa opzione, potrebbe tornare un big

In casa con la Sampdoria i prossimo 4 giugno per l’ultima di campionato e, siprattutto, la festa scudetto. Il piano del Napoli a stretto giro di posta è già pronto, con i dettagli della cerimonia che presto saranno svelati ai tifosi azzurri.

Da lunedì 5, però, sarà già tempo di pensare alla prossima stagione. C’è uno scudetto da difendere, una Champions League da onorare al massimo ed una programmazione da far partire. Che inevitabilmente debba passare attraverso i nomi di ds ed allenatore, entrambi nuovi per le volontà ormai acclarate di Giuntoli e Spalletti di partire.

Stabiliti i nomi dei dirigenti, sarà poi tempo di pianificare il mercato, sia in entrata che in uscita. I big non si muoveranon, parola di ADL; nello specifico, chiaro il riferimento a Kvaratskhelia ed Osimhen, due dei protagonisti di una stagione davvero esaltante.

Kim Min-Jae sembra invece destinato a lasciare gli azzurri; nel suo contratto c’è la clausola di rescissione pronta ad essere esercitata dai top club di Premier League, ricchissimi e senza problemi ad acquistare una delle rivelazioni dell’intera Serie A.

Napoli, addio Kim: in arrivo un centrale tra i big d’Europa

Una perdita grave per il Napoli il dover dire addio a Kim Min-Jae, che si è mostrato un vero e proprio baluardo in difesa, formando con Rrahmani una vera coppia di ferro. Gli azzurri, proprio per rendere meno dolorosa la sua eventuale partenza, si sono già mossi sul mercato a caccia di un profilo di assoluto valore che possa sostituirlo egregiamente.

In primis si segue con grande attenzione Scalvini, 19enne baluardo dell’Atalanta ormai un punto fermo della Dea. Non si trascura, però, anche il mercato estero; Kevin Danso è più di un’ipotesi.

Il 24enne austriaco è un difensore roccioso bravo anche nell’impostazione del gioco e nel Lens ha decisamente lasciato il segno nell’ultima stagione. Esiste, però, anche una soluzione davvero molto suggestiva; riguarda il possibile ritorno di Kalidou Koulibaly a Napoli.

Il centrale senegalese la scorsa stagione ha lasciato gli azzurri per il Chelsea, firmando un contratto da circa nove milioni di euro. La sua stagione, però, è stata deludente; tra alti e bassi non è riuscito ad imporsi e spesso è finito anche in panchina.

La nostalgia per Napoli sembra essersi insinuata nella mente del difensore tanto da alzare il telefono e chiamare all’ombra del Vesuvio. Gli azzurri al momento nicchiano, ma l’operazione potrebbe anche andare in porto con la solita formula, ormai adottata dal Chelsea per tutti i suoi numerosissimi calciatori fuori dal progetto; prestito oneroso con ingaggio pagato in parte dai londinesi.

Pochettino deciderà sul futuro di Koulibaly che, nel frattempo, ha nuovamente voglia di Napoli.