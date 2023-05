Simeone ‘beffa’ Milan e Napoli: si chiude a 25 milioni

Il Cholo Simeone potrebbe rovinare i piani di mercato di Milan e Napoli: l’Atletico Madrid sarebbe pronto a beffare le italiane.

Il club spagnolo sarebbe sulle tracce di un giocatore apprezzato anche dalle big di Serie A: l’affare può chiudersi per €25 milioni.

Il finale di stagione è alle porte e, di conseguenza, il calciomercato è sempre più vicino. In Serie A si sono messi in mostra diversi giocatori interessanti che potrebbero interessare alle big italiane, ma non solo. Negli ultimi anni, infatti, diverse potenze europee hanno condotto il proprio mercato in Italia. Tra queste c’è l’Atletico Madrid, che di recente ha chiuso un doppio colpo dall’Udinese puntando sul duo argentino DePaul e Molina. Simeone starebbe pensando ad un altro acquisto italiano e anticiperebbe così Milan e Napoli.

Milan e Napoli, il Cholo Simeone è pronto a rovinare i piani

L’Atletico Madrid ha confermato la propria partecipazione alla prossima Champions League, competizione che ha regalato una forte delusione durante questa stagione. I rojiblancos, infatti, non sono riusciti a superare il girone arrivando ultimi dietro a Porto, Club Brugge e Bayer Leverkusen. Ad ogni modo, la squadra di Simeone è riuscita a condurre una buona stagione in Liga ottenendo ottimi risultati nella seconda parte del campionato.

A fine anno, però, la società cercherà di rinforzare la squadra per tornare ad essere competitivi su tutti i fronti. Molto dipenderà dalla strategia adottata in uscita: l’obiettivo è quello di trattenere i migliori per aggiungere ulteriore qualità alla rosa. Tuttavia, c’è chi potrebbe dire addio: per esempio, Carrasco potrebbe trasferirsi al Barcellona, che ha un’opzione sul belga ottenuta durante l’affare Depay. In entrata, per sostituire l’ex Monaco come rinforzo offensivo, si potrebbe puntare su un talento della Serie A: Samardzic.

Il centrocampista serbo ha messo in mostra ottime doti con la maglia dell’Udinese, società che ha buoni rapporti con l’Atletico Madrid come testimoniato dalle trattative degli ultimi anni. Su di lui, però, ci sarebbero anche Milan e, soprattutto, Napoli. I friulani difficilmente lo lasceranno partire per meno di €25 milioni e l’ingresso dell’Atletico Madrid nella trattativa potrebbe far partire una vera e propria asta.

A fare la differenza sarà anche la volontà del giocatore, che potrebbe optare per il progetto più adatto a lui e che gli permetta di esprimersi con continuità. Salvo sorprese, comunque, questa dovrebbe esser stata la sua ultima stagione alla Dacia Arena: una big lo aspetta.