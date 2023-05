Annuncio e colpo di scena: Papu Gomez in Serie A

Il Papu Gomez può tornare in Serie A. L’ex capitano dell’Atalanta ha la possibilità di giocare di nuovo nel nostro campionato: ecco chi lo vuole

Le magie del Papu a Bergamo non le he dimenticate nessuno. L’argentino ha fatto sognare anche i tifosi del Catania nella sua esperienza in Italia, ma le cose migliori le ha fatte con la maglia dell’Atalanta. Sette anni alla ‘Dea’ con 50 reti e oltre 200 presenze prima dell’addio nel 2021 a causa di alcune divergenze con Gasperini. Adesso è al Siviglia e dopo essersi laureato campione del Mondo con l’Argentina in Qatar vuole alzare al cielo la Coppa Uefa. Dovrà vedersela con la Roma di Mourinho e del suo amico Paulo Dybala.

Queste le sue parole qualche giorno fa ai microfoni di Sky: “La Roma è una grande squadra, poi c’è Mourinho che preparerà molto bene la partita. Dybala? Non l’ho ancora sentito, ma speriamo che possa giocare perché è un grandissimo campione”. La finale si giocherà il 31 maggio a Budapest e vuole essere protagonista. Il Siviglia dopo un avvio di stagione complicato si è ripreso alla grande. Sono i padroni della Coppa Uefa e hanno alzato al cielo il trofeo ben 6 volte. Il futuro del Papu si scriverà dopo la finale e si apre la finestra per un possibile ritorno in Italia.

Gomez, tra Siviglia e Serie A: ecco chi potrebbe far tornare l’argentino nel campionato italiano

Il Papu Gomez è rimasto affezionato al campionato italiano e l’ipotesi Serie A prende quota. Ha ancora un anno di contratto col Siviglia, ma il Monza può farsi sotto. L’argentino e Galliani sono amici e il centrocampista in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha svelato un curioso retroscena: “Le voci sul Siviglia? Sono amico di Galliani, ci vediamo a Ibiza. Quando sono passato dall’Atalanta al Siviglia si è arrabbiato, diceva che gli avevo promesso che sarei andato al Monza. Ho un altro anno di contratto e voglio restare qui a Siviglia”. Gomez non sembra essere intenzionato a lasciare la Spagna, ma il Monza se riuscisse a centrare l’Europa potrebbe convincerlo.

Infatti con la possibile esclusione della Juventus dalle coppe i brianzoli possono sperare in un posto in Conference League. Un traguardo storico per una società che non era mai stata in Serie A e che nella prima stagione nel massimo campionato ha fatto benissimo riuscendo a togliersi tante soddisfazioni contro le big. Palladino rimarrà e si aspetta rinforzi importanti per il suo Monza.