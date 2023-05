Fiordelisi show, il vestito è un filo

La stupenda Antonella Fiordelisi continua a incantare i suoi fan su Instagram: sempre fine ed elegante, ora sorprende con un vestitino rosso

Ha deliziato tutti con la sua indiscutibile bellezza al Grande Fratello Vip, dove è stata antentica protagonista. Ma Antonella Fiordelisi è stata brava a farsi apprezzare anche per il suo carattere e la sua indubbia personalità. Non è mai passato inosservata neanche la sua intelligenza.

La napoletana ha abbattuto molti pregiudizi su di lei, dimostrando non essere soltanto estetica. Battute graffianti e osservazioni intelligenti hanno caratterizzato la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Anche per questo la sua avventura nel reality di Canale 5 è stata longeva, anche se la modella campana non è riuscita ad arrivare fino alla fine del percorso. Anzi, molti pensavano che poteva essere una finalista e addirittura provare a vincere il reality, ma non è stato così.

Per lei comunque un’esperienza molto importante e ora si apre una strada che potrebbe portarla a fare carriera in tv. Comincerà con le consuete ospitate nei programmi Mediaset, con tanto di interviste varie, sperando poi di essere coinvolta in qualche programma con un ruolo importante. Intanto, tutti i suoi fans possono seguirla su Instagram e ammirare le foto che regolarmente concede. Anche quando è piuttosto “coperta”, la Fiordelisi è sempre assolutamente seducente.

Antonella Fiordelisi, l’abitino rosso è spettacolare

Elegante e fine, come nell’ultimo post sul social network, dove ha indossato un bellissimo vestitino rosso. Ovviamente l’abito le sta benissimo e il risultato è incantevole, anche perché il vestitino è molto sottile e aderente. Insomma, la Fiordelisi continua a incantare, anche se il suo cuore è assolutamente occupato. Tutti sanno, infatti, che proprio all’interno della casa del Grande Fratello è nata una storia d’amore con Edoardo. Questa – a dire il vero – piuttosto tormentata, ma i due hanno deciso di proseguire la loro frequentazione anche fuori dalla casa e vedremo se alla fine il loro sarà vero amore.

Intanto, la modella non manca di deliziare i suoi ammiratori: nelle storie e sui post aggiorna sulle sue attività, e chiaramente i suoi tanti fans sperano di poterla incontrare in qualche occasione. Spesso gli agenti della modella organizzano serate, ma anche altri appuntamenti dove incontare il pubblico. Inutile dire che Antonella è tra le più richieste: non solo uno scontato pubblico maschile che la ammira: l’ex partecipante al Grande Fratello Vip è molto apprezzata anche da tante adolescenti che apprezzano la sua spiccata personalità.