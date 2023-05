Juve, finalmente una buona notizia: firma in arrivo

La firma è finalmente in arrivo. E in casa Juventus, oltre alla buona notizia, tutto questo rappresenta la tanto attesa svolta.

Ci sono uomini dello sport, in questo caso non atleti ma strateghi, che agiscono dietro una scrivania, e che, reduci da una annata straordinaria, che ha regalato loro un successo inatteso, decidono di cambiare aria, perché hanno ancora voglia di vincere. Sono alla ricerca di nuovi stimoli e hanno una insaziabile fame di vittorie.

In casa Juventus, dopo una stagione decisamente da dimenticare, per voltare pagina e ricominciare a vincere, si è subito ipotizzato che il primo tassello da cambiare fosse quello del responsabile di mercato. Con il ruolo di Allegri, che veste i panni, per certi versi, non ufficiali ma ufficiosi, del manager all’inglese, i bianconeri sono pronti a tuffarsi in una campagna acquisti che gioco forza dovrà ricondurre la Vecchia Signora, come minimo, ai vertici del calcio italiano.

La firma sta per arrivare: la figura individuata dalla dirigenza bianconera è quella di Cristiano Giuntoli, l’uomo del miracolo Napoli, che De Laurentiis certo non tratterrà a forza in Campania. I bene informati dicono che Allegri abbia per certi versi storto il naso, dal momento che non sarebbe stato coinvolto a pieno, come sperava, nella decisione della dirigenza.

Giuntoli, da mesi, è il nome in cima alla lista e la Juve non ha dubbi che con lui si possa davvero aprire un ciclo vincente, così come si è voluto dare fiducia, almeno salvo clamorosi dietro front, a quel Max Allegri che non è certo uno sprovveduto e che ha le carte in regola per ricominciare a vincere, da subito, e scrivere nuove pagine di storia bianconera.

La firma è vicinissima: la Juventus pronta a iniziare un nuovo ciclo con Cristiano Giuntoli

Allegri, per la verità, aveva fornito indicazioni molto diverse. Avrebbe voluto al suo fianco, come direttore sportivo, quel Frederic Massara, in forza al Milan, che oltre a essere un ottimo dirigente è anche un suo fidato amico, da 30 anni.

Si conoscono dai tempi della militanza nel Pescara di Galeone, erano compagni di squadra: Allegri piedi buoni e visione di gioco, non certo un fulmine in velocità, Massara furetto di centrocampo con licenza offensiva. Ma non sarà così: la Juventus ha scelto Cristiano Giuntoli, e Allegri, quindi, si farà trovare pronto per lavorare al suo fianco e ricostruire un percorso da protagonisti.

Le novità, nel calciomercato, però, sono sempre dietro l’angolo. E qualcuno ipotizza che, dopo l’ok di De Laurentiis alla sua partenza, Giuntoli potrebbe subito voler pescare dal Napoli tricolore. E se il primo nome, in barba ad Allegri, fosse davvero quel Luciano Spalletti che, a sua volta, non è poi così certo di voler firmare il rinnovo? Risvolti incredibili ma possibili del nostro pallone. Giuntoli e Spalletti, dopo i trionfi all’ombra del Vesuvio, potrebbero approdare insieme alla Vecchia Signora.