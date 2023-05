Miriam Leone, quella maglia trasparente è molto intrigante che sogno

Miriam Leone torna più in forma che mai a mostrarsi sui social, la presentazione di un nuovo brand scatena i suoi tanti fan.

L’attrice siciliana infiamma decisamente le temperature in questo momento della stagione, concedendosi foto con vista mare dove mettere in risalto tutta la sua bellezza. Miriam Leone è sempre più seducente.

Dalla vittoria di Miss Italia, passando per la conduzione e al diventare poi una delle donne più seguite d’Italia: Miriam Leone è una protagonista dello spettacolo italiano in ogni ambito, le sue foto sono sempre tra le più cercate. L’attrice dai capelli rossi è spesso un fiume in piena per quanto riguarda bellezza ma soprattutto sensualità, i fan rimangono sempre estasiati.

In questo caso, poi, si sprecano i complimenti, gli ultimi scatti la mostrano in relax e con grande entusiasmo, è una Miriam Leone che si mette in gioco per pubblicizzare un brand di prodotti cosmetici utili a smacchiare la pelle.

Miriam Leone, foto boom sui social

È tra le più cercate sui social, l’attrice è sempre pronta a dare novità ai suoi fan. In particolare, negli ultimi tempi sta girando in vari set, potremmo presto vederla con una nuova serie televisiva dove interpreterà Oriana Fallaci e al cinema. Gli altri impegni la vedono poi coinvolta proprio in ambito pubblicitario, da rappresentante della bellezza mediterranea e dei prodotti cosmetici. Come in questo caso, la vista mare ne esalta i tratti somatici e ne mette in evidenza trasparenze e spalle scoperte.

Miriam Leone fa il pieno dei social, la sua platea cresce sempre più e solo su Instagram conta già un milione e settecento mila seguaci. Numeri importanti quelli raggiunti sul web, le ultime foto sottolineano la serenità dell’attrice: “Lanciare un brand, condividere un luogo di benessere e bellezza è una delle avventure più belle e sorprendenti della mia vita. Grazie a tutti gli amici che hanno celebrato con noi, inizia una nuova grande avventura”.

L’attrice viaggia a mille, è sempre più lanciata. Seguitissima dal pubblico maschile per la sua bellezza sfolgorante, ma anche da quello femminile che vede in lei un’icona positiva. La forma fisica è frutto di tanta palestra, ma anche di qualche rinuncia a tavola, mentre ha colpito molto il pubblico la sua confessione recente. Miriam Leone ha parlato del rapporto con l’ansia e di come sta cercando di risolverli, dando nel suo piccolo anche un contributo a quanti condividono con lei questo problema.