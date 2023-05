Ronaldo, l’ex sfida Georgina a Cannes: più svestita di così non si può

L’ex di Cristiano Ronaldo invia messaggi di sfida a Georgina: ecco come si è presentata a Cannes.

Irina Shayk, una delle modelle più famose e apprezzate del mondo, è da anni sulla cresta dell’onda perché è molto difficile trovare in giro una bellezza alla pari della sua. Alla russa piace tantissimo mettersi in bella mostra sia sui social che sui red carpet.

Irina è nota soprattutto per essere stata la compagna di Cristiano Ronaldo per cinque anni, dal 2010 fino 2015. Fino al 2019 è stata invece accanto al divo di Hollywood Bradley Coopera dal quale ha avuto la figlia Lea de Seine.

In attesa di conoscere il suo nuovo amore, la modella russa continua a lavorare nell’ambito della moda. La Shaik è nota infatti per essere una indossatrice di fama mondiale che ha lavorato nel corso degli anni per vari brand. Sui social è ovviamente una delle più seguite con i suoi 22 milioni di followers che la apprezzano in tutto e per tutto e la osannano quando indossa abiti straordinari. Abiti che esaltano la sua immensa e indiscutibile bellezza.

Irina Shayk a Cannes: sfida aperta a Georgina

E così, mentre sul red carpet ha sfilato l’attuale compagna di Ronaldo Georgina Rodriguez con una serie di abiti scintillanti e arricchiti da svariate pietre preziose, anche Irina Shaik ha voluto partecipare alla rinomata kermesse che si celebra ogni anno nella città della Costa Azzurra. Irina non ha badato a spese sfoggiando abiti molto ricercati, ma si è presentata in città anche con un “non vestito” trasparente e a tratti surreale.

Alla pari della “rivale” argentina, anche la bella modella di Emanželinsk ha voluto indossare una serie di pietre preziose che hanno abbellito il suo fisico già di per sé straordinario. C’è da dire che un look del genere, caratterizzato da un body total black e da una preziosa collana, ha “sconvolto” un po’ tutti gli addetti ai lavori che raramente vedono una modella vestirsi in maniera così sfrontata. Ma si sa, Irina non è una donna che si nasconde, a lei piace mettersi in mostra e i fans non chiedono altro.

Sui social, o meglio su Instagram, la foto in questione, che ritrae la Shaik mentre cammina in lingerie a Cannes, ha raccolto ben 414.000 likes e oltre 3.340 commenti a dimostrazione della forza attrattiva della modella russa.