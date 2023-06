Mourinho, svelati gli insulti dopo la gara: scoppia lo scandalo

La Roma si è fermata ai calci di rigore contro il Siviglia, ma la furia di José Mourinho non è passata inosservata: le sue parole.

La Roma, nonostante il gol segnato da Paulo Dybala, non è riuscita a battere il Siviglia e a vincere l’Europa League. La squadra spagnola si è confermata la regina della competizione. Ma José Mourinho non ha digerito tante decisioni che sono state prese e non le ha di certo mandate a dire: sono stati svelati gli insulti.

Alla Roma non è bastato Paulo Dybala e il gol segnato nonostante fosse appena rientrato dall’infortunio. Alla fine l’Europa League l’ha vinta il Siviglia e i giocatori giallorossi in lacrime hanno fatto comprendere tutta la delusione di una squadra intera.

Il più infuriato, alla fine del big match, è stato proprio José Mourinho. Già davanti alle telecamere lo Special One ha avuto modo e occasione per comunicare cosa non gli fosse andato giù della gara che è stata molto tesa. Ma la tensione più grande è stata vissuta solamente in seguito: ecco cos’è accaduto.

Mourinho infuriato dopo la gara: svelati gli insulti rivolti all’arbitro Taylor

José Mourinho, già al termine del match ai microfoni di ‘Sky Sport’, si è molto lamentato dell’arbitraggio condotto nel corso della finale, affermando: “L’arbitro sembrava spagnolo, abbiamo dato tutto. Tanti gialli, ma Lamela doveva prendere il secondo giallo, non l’ha preso e poi ha segnato uno dei rigori”. E ha poi anche fatto riferimento al contrasto su Ibanez e al rigore non concesso ai suoi. Ma non è di certo finita qui, perché poi il tecnico ha parlato a tu per tu proprio con l’arbitro dopo le intervista di rito.

Così infatti, come si può vedere dalle telecamere di ‘SportItalia’ che hanno ripreso tutta la scena, José Mourinho si è rivolto direttamente all’arbitro Anthony Taylor: “Sei una fott*** disgrazia. Sei senza vergogna. Sei stato capace di dire che lì non c’era nulla”.

Lo Special One è stato ripreso mentre camminava nervosamente, avanti e indietro, nel garage della Puskás Aréna. E mentre apostrofava il direttore di gara della finale di Europa League disputata tra Siviglia e Roma. Il tecnico non ha digerito tante decisioni prese e ha anche regalato la medaglia d’argento a un tifoso. Gesto che è stato spiegato dalla stampa spagnola, secondo cui il portoghese avrebbe riferito di conservare solamente quelle d’oro.