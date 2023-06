Alba Parietti intramontabile, scatto in bikini da infarto

Alba Parietti ha lasciato nuovamente tutti senza parole. Uno degli ultimi scatti in bikini, molti stentano a crederci.

Bellissima, seducente ed evidentemente in grado di porre un freno all’avanzare dell’età. Come ci riesca è un mistero, ma sta di fatto che Alba Parietti è ancora oggi una delle donne più belle ed intriganti del panorama televisivo italiano. Alla veneranda età di 61 anni, la donna nativa di Torino sembra davvero aver bloccato il tempo. Una bellezza senza tempo, che su Instagram trova ancora il modo di sorprendere tutti i suoi fan. Si, perchè Alba è molto attiva sui social e pubblica molti contenuti riguardanti la sua vita privata. Scatti anche bollenti, che lasciano senza fiato.

La ritroviamo spesso anche sul piccolo schermo, visto che la Parietti resta anche un’opinionista di tutto rispetto. Da Rai a Mediaset, in tanti si rivolgono a lei e la cercano proprio per avere la sua opinione su tutto quello che accade sia nel mondo della televisione ma anche sotto il punto di vista sociale. Anche in queste ore, ad esempio, proprio Alba ha voluto dire la sua sulla tragica vicenda legata a Giulia Tramontano, donna nativa di Sant’Antimo uccisa dal suo compagno mentre portava in grembo il figlio che sarebbe nato tra appena due mesi.

“Dobbiamo imparare ad amare prima noi stesse se vogliamo essere amate. Apprezzare le altre donne e fare squadra”, le parole molto amare della Parietti che non manca mai di dire la sua anche su episodi molto tragici come quello che ha riguardato la 29enne uccisa in provincia di Milano.

Alba Parietti, com’è possibile? L’ultimo scatto ha lasciato tutti senza parole

Insomma, il successo di Alba sui social nasce ovviamente da diversi elementi. Certo, la capacità di saper prendere parola e riuscire a commentare lucidamente qualsiasi tipo di situazione. Poi c’è la capacità di mostrarsi per quella che è, senza filtri, anche riuscendo a colpire con una forma fisica davvero invidiabile.

E cosi l’ultimo scatto pubblicato proprio su Instagram dalla Parietti ha lasciato molto sui fan assolutamente senza parole. La showgirl ed opinionista si è mostrata in bikini, con uno scatto che mostra un fisico davvero invidiabile. “Mi piaccio così, sfacciatamente vanitosa. Sono un’adolescente di quasi 62 anni e vivo così come mi pare”, ha scritto accanto alla foto la stessa Parietti.

Un carattere che, va da sé, si è sempre mostrato forte, tenace. Una donna che non vuole cedere ai pregiudizi di chi la guarda e pensa che dovrebbe farsi da parte. Tutt’altro, Alba ad oggi ha una voglia matta di stare in mezzo alle persone.