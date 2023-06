Lukaku, nuova fiamma: chi è la fortunata

Sono stati avvistati mano nella mano, ed è quasi certo che lei sia la nuova fiamma di Lukaku. Ecco chi è la bellissima fortunata.

Li hanno visti tutti, ne parla anche la stampa internazionale, e non potrebbe essere altrimenti. Lui è il ritrovato bomber belga dell’Inter, tornato a essere finalmente uomo squadra. Lei è una bellissima rapper, celebre in tutto il mondo.

Parlavano stretti stretti, si sarebbero tenuti anche per mano, erano insieme al matrimonio dell’amico e compagno di squadra Lautaro, che ha sposato la bellissima Augustina, sua connazionale, modella e blogger, nello scenario di lusso del lago di Como. E’ accaduto qualche giorno fa, i giornali la descrivono come una nuova favola d’amore: il calciatore, la star del calcio, e la celebrità della musica.

Lukaku ha una nuova fiamma? Il gossip dice di sì, staremo a vedere, da qui a poco tempo, se le indiscrezioni rispecchiano davvero la realtà. Ma chi è la donna che sta facendo battere il cuore all’attaccante ex Chelsea, sui cui goal mister Inzaghi punta a occhi chiusi per strappare la Champions dalle grinfie del Manchester City di Guardiola, il prossimo 10 giugno, a Istanbul?

Chissà se la ritrovata serenità di Romelu dipende proprio da lei: si sa, dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna, e i tifosi dell’Inter, se davvero fosse lei ad aver contribuito alla ritrovata vena offensiva dell’attaccante, non potrebbero che esserle grati.

Megan Thee Stallion: la bellissima nuova fiamma di Romelu

Si chiama Megan Thee Stallion, fisico pazzesco, viso da far innamorare, talento innato nella musica: secondo i bene informati, avrebbe rubato il cuore dell’ex bomber del Chelsea e della nazionale belga che, recentemente, a cuore aperto, ha anche confessato di avere due figli, non specificando chi sia la madre.

Di certo, Lukaku, fisico esplosivo, uno che vede la porta come pochi, per mesi è stato lontano anni luce dall’uomo-goal che tutti ricordavano a Milano, nelle sue prime stagioni in nerazzurro, e nemmeno durante il suo ritorno in Premiership con la maglia del Chelsea, è riuscito a incidere.

Da alcuni mesi la coppia offensiva con Lautaro, la celebre “Lula”, funziona di nuovo a meraviglia: in corsa per lo scudetto fino a un certo punto della stagione, l’argentino e il belga ora rappresentano le speranze concrete dell’Inter di scrivere una nuova pagina di storia del calcio.

Lukaku, però, starebbe scrivendo anche una nuova pagina di storia di vita, la sua. Thee Stallion sta per “la stallona”, che è il modo con cui in Texas gli uomini, non esattamente dei gentleman, si riferiscono alle donne con un fisico sexy e statuario (lei, Megan, misura 178 centimetri). La ragazza, che ha 28 anni, per sé ha scelto un altro soprannome: The H-Town Hottie, ovvero la bomba da Houston.

Poteva Lukaku non innamorarsi di una donna così? A ben guardarla non possiamo dargli torto. Che sia arrivato il momento di mettere la testa a posto anche per lui? La Milano nerazzurra se lo augura, sperando che arrivi in bacheca il trofeo più ambito. E chissà che lui non contribuisca addirittura con un suo goal a regalare la Champions all’Inter, dedicando magari alla sua rapper la rete più importante.