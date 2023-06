Baggio, re di TikTok: il motivo sconvolge

Roberto Baggio diventa protagonista in Spagna proprio in queste ore. Il motivo lascerà tutti assolutamente senza parole.

Una storia leggendaria che ha ispirato libri, documentari, film ed anche serie tv. Roberto Baggio è senza dubbio uno degli sportivi italiani maggiormente amati e riconosciuti all’interno del panorama Mondiale. Il suo vissuto, cosi come la sua carriera, sono stati oggetto di discussione per anni, ed ancora oggi si parla tanto di quello che è stato il percorso di un giocatore straordinario che ha lasciato il segno. Una ‘firma’ indelebile sui cuori di chi ha vissuto Baggio a livello di club ma anche in nazionale.

Di fatto, tutti i tifosi italiani sono tremendamente affezionati a lui proprio perchè è stato il ‘Divin Codino’ a rappresentare il nostro paese in più di un’occasione. Anche le sue lacrime, in occasione del rigore sbagliato nel 1994 che costò alla nostra nazionale il Mondiale. Una macchia importante, larga e ben evidente, che non ha però scalfito l’amore per un giocatore che ha rappresentato un talento cosi puro da lasciare assolutamente di sasso, tifosi ed avversari.

Juventus, Milan ed Inter, poi ancora il Brescia, prima la Fiorentina, club che hanno avuto la fortuna di poter ammirare da vicino le gesta di Roberto. Oggi, all’età di 56 anni, l’ex calciatore coglie l’occasione di raccontare la sua vita, quella privata cosi come quella calcistica. I dolori vissuti sul campo, ma anche le gioie di chi ha assaporato l’amore di milioni di persone dagli spalti cosi come per strada.

Roberto Baggio diventato virale su TikTok: il motivo

In questi giorni sta accadendo qualcosa di molto particolare che riguarda proprio Roberto Baggio e quel maledetto rigore sbagliato a Pasadena, che al tempo consegnò ai brasiliani l’onore di cominciare la ‘festa Mondiale‘. Su TikTok, infatti, è diventato nuovamente virale proprio il video del rigore sbagliato dal ‘Divin Codino’. Come spesso succede, infatti, i social portano alla memoria anche eventi passati, che vengono poi sfruttati dagli influencer, come sta accadendo proprio in queste ore in Spagna con Baggio.

Le immagini di un documentario spagnolo, ma soprattutto lo spezzone audio che viene utilizzato da tantissime persone come sottofondo per video che riprendono situazioni spiacevoli. Certo, c’è l’ironia di fondo che anima questo tipo di viralità che, in questo caso, ha colto proprio Roberto e quell’episodio cosi spiacevole. Questo trend, tra l’altro, sta si spopolando in Spagna ma anche in tanti altri paesi dove si parla lo spagnolo. Baggio è diventato, in sostanza, una nuova celebrità su TikTok.