Wanda Nara nei guai, spunta un retroscena sconcertante: cos’è successo

La nuova vita in Argentina di Wanda Nara, lontana da Mauro Icardi, riserva molte sorprese: ma l’ultima la sta mettendo nei guai

Quando vede uno spiraglio per mettersi al centro della scena, di solito Wanda Nara non se lo lascia scappare. Lo sta facendo anche nella sua nuova vita in Argentina, sempre che duri perché in realtà nessuno ha certezza di quello che farà in futuro.

Solo qualche giorno fa, intervistata dal programma di costume ‘Intrusos’, Wanda ha confermato di essersi nuovamente separata da Mauro Icardi. Così sono tornati a spuntare i commenti sul rapporto con il rapper L-Gante che puntualmente viene sdoganato anche se lei nega tutto.

Nega anche Icardi, evidentemente è un’abitudine di famiglia. Perché sullo sfondo della storia si staglia Candela Lecce, la modella e influencer argentina che per sua stessa ammissione ha occupato il posto della Nara per un certo periodo.

Lei di cose da raccontare ne ha molte. Ha spiegato ai suoi follower che si è sempre comportata con rispetto perché quando ci ha provato con Mauro (o il contrario, non è chiaro), lui comunque era già separato. Ma in fondo è convinta che a Wanda tutta la situazione andasse bene, perché così ancora una volta è riuscita a farsi passare come vittima scaricando di nuovo il marito.

Poi però ha pure insinuato di aver ricevuto delle telefonate minatorie da un uomo. La voce non l’ha riconosciuta, però le ha intimato di non raccontare più niente di quella storia se non voleva avere guai e siamo certi che non sarà nemmeno l’ultimo capitolo.

Wanda Nara nei guai, pubblico sconvolto: è successo davanti a tutti

Non siamo certi invece di quello che succederà a Mauro Icardi nei prossimi mesi. Perché sarà anche vero che sono separati, ma intanto Wanda resta pur sempre la sua procuratrice e dovrà cercargli un’altra sistemazione nonostante la stagione brillantissima in Turchia.

Mauro era arrivato al Galatasaray a fari spenti, eppure ha chiuso la SuperLig con 21 gol in 23 partite trascinando il club allo scudetto. Loro giocheranno la Champions League, lui non è chiaro perché la Nara ha già salutato Istanbul con un post: “Non dimenticheremo mai la nostra famiglia del Galatasaray, vi porteremo per sempre nei nostri cuori”.

Così prendono corpo due ipotesi, il ritorno in Serie A con la maglia di Roma o Napoli. Oppure il ritorno in Argentina dove lei adesso sta spopolando alla guida di Masterchef. Solo che c’è un problema, perché sembra abbia preso fin troppo sul serio il suo ruolo di conduttrice.

Come spiega Ángel de Brito, conduttore del programma di costume LAM, la produzione di MasterChef Argentina avrebbe chiesto a Wanda di darsi una regolata. La sua vicinanza con uno dei concorrenti, Juan Francisco Moro, fa chiacchierare molto e parte del pubblico ha visto da parte sua un chiaro approccio. Solo una finzione scenica? Quando c’è lei di mezzo tutto è possibile, ormai lo sappiamo bene.