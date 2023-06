Tacchi e scollatura da sogno: Jolanda De Rienzo lascia di sasso

Jolanda De Rienzo continua a far sognare con le sue foto, Tacchi e scollatura vertiginosa, lo scatto è da infarto!

Ci sono donne, anche quelle che spopolano nel web e nei social network, che hanno bisogno di lunghe sessioni di make-up prima di mettersi in posa non solo per uno shooting ma anche per uno scatto da condividere sui social.

E poi ci sono altre donne, in netta minoranza, che fanno sognare anche quando si concedono ai flash durante una pausa dal lavoro. Appartiene di diritto alla seconda categoria Jolanda De Rienzo la cui bellezza è pari alla sua competenza in materia calcistica. Una conoscenza del calco approfondita anche grazie alla sua lunga storia d’amore, durata 5 anni, con Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri.

La carriera della giornalista napoletana è in rapida ascesa tanto che la fascinosa Jolanda si divide tra un’emittente televisiva locale e un’altra a diffusione nazionale. Ma anche quanto a successo sui social network Jolanda De Rienzo non scherza. A ogni foto pubblicata su Instagram il numero dei suoi follower schizza in alto.

Tacchi e scollatura da sogno: Jolanda De Rienzo è da infarto

Non potrebbe essere altrimenti. Fisico scolpito e curve da tipica bellezza mediterranea, Jolanda De Rienzo manda puntualmente al tappeto i suoi numerosi fan con i suoi scatti ad alto tasso erotico.

Le basta indossare una camicia aperta sul suo favoloso décolleté per far passare in secondo piano perfino una meraviglia della natura come gli iconici faraglioni dell’isola di Capri, una delle perle del Golfo di Napoli. Ma anche senza lo sfondo di una così prestigiosa e spettacolare location Jolanda è un capolavoro della natura. Lo dimostra (qualora ce ne fosse stato bisogno) la foto che la ritrae al centro dello studio televisivo che ospita la trasmissione che conduce.

Capelli fluenti e sorriso smagliante, la bella e brava giornalista sportiva indossa tacchi vertiginosi, che valorizzano le sue chilometriche e affusolate gambe, e un vestitino color viola con una scollatura da favola. Il risultato è che tutti i riflettori e le telecamere sono per lei. Non solo loro. Anche i suoi follower non riescono a staccare gli occhi dalle sue curve bollenti. Impossibile farlo. Del resto, una simile foto dà concretezza a quanto sosteneva il grande romanziere russo Fëdor Dostoevskij, “la bellezza salverà il mondo“.

A non salvarsi, invece, sono le coronarie: una Jolanda De Rienzo così è davvero da infarto! Dunque, d’ora in poi defibrillatore a portata di mano quando vi apprestate a passare in rassegna le foto che l’incantevole e seducente Jolanda pubblica sul suo profilo Instagram.