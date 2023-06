Arnautovic lascia il Bologna ma resta in Serie A: operazione super

Marko Arnautovic è pronto per un top club, l’avventura a Bologna si concluderà nelle prossime settimane confermando l’addio ai rossoblù.

Il centravanti austriaco cerca una nuova sfida, si aprono le porte dei top club anche come titolare e tutto ciò stuzzica notevolmente il bomber. Giocherà ancora in Serie A, un torneo dove ha dimostrato di poter essere sempre decisivo.

La seconda vita italiana di Marko Arnautovic è stata vissuta ad alta intensità con il Bologna. Si può già parlare al passato dell’avventura in maglia rossoblù, il calciatore austriaco è pronto a fare le valigie. Il rapporto non è dei migliori con Thiago Motta che, dal canto suo, ha dimostrato come la squadra possa reggere anche senza l’austriaco.

Nel momento dell’infortunio, il Bologna paradossalmente ha spiccato il volo, conquistando cinque vittorie di fila e con il “rischio” di lottare per la zona europea. Arnautovic invece le coppe vorrà giocarle già con un team italiano, c’è la fila per avere l’austriaco che – per esperienza e senso del gol – è uno dei migliori profili da vagliare in tutta Europa.

Arnautovic in Serie A, giocherà in una big

La partenza è pressoché scontata, la meta ancora da definire. Non si scatenerà un’asta ma quasi intorno al calciatore, ben consapevole come possa giocarsi le sue chance. Ha recuperato dall’infortunio e anche nel finale di stagione ha dimostrato di essere utile, segnando a Cremonese e Lecce per volere dare un segnale anche alle big. Una su tutte potrebbe approfittare di questa situazione, la Juventus punta Arnautovic con decisione, lo riporta la testata casalinga Tutto Juve.

I bianconeri sono in una fase di riassesto totale, non riscatteranno Arek Milik a 7 mln dal Marsiglia e premono sull’austriaco, proponendo qualche scambio ai felsinei con Pjaca e Kaio Jorge tra gli indiziati. In bianconero giocherebbe da titolare e non più come riserva di Vlahovic, quanto prospettato dodici mesi fa sarà cancellato dalla partenza probabile del serbo verso un altro top club.

Arnautovic è seguito dal Milan, che cerca un calciatore alla Ibrahimovic e, in questo caso, il dualismo come prima punta sarebbe con Giroud, nell’ottica di far crescere Lorenzo Colombo. Una opzione che stuzzica Pioli, da capire poi come collocare l’austriaco in campo nel gioco di folate e a volte lunghe pause attendiste dei rossoneri. La Roma di Mourinho è un’altra buona ipotesi, l’infortunio di Abraham lascia scoperta una casella nell’undici titolare. Al fianco di Dybala, sarebbe il calciatore ideale al centro dell’attacco giallorosso.