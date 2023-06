Calciomercato Napoli: via Osimhen, si chiude col doppio scambio

Nelle ultime ore si parla di un possibile passaggio di Osimhen al PSG in questo calciomercato. I parigini sono pronti ad offrire una doppia contropartita.

In casa Napoli è tempo di resistere alle offerte per i big. Poco fa Radio Punto Nuovo ha parlato di un forte interesse del PSG per Osimhen con ADL che non ha nessuna intenzione di scendere sotto i 150 milioni di euro.

Ma il PSG ha due giocatori che interessano molto al Napoli e non possiamo escludere una doppia contropartita in una eventuale trattativa di calciomercato per arrivare alla fumata bianca. Vedremo se alla fine ci sarà una apertura oppure no a questa operazione.

Mercato Napoli: Osimhen al PSG, doppia contropartita

Come detto in precedenza, il Napoli non ha nessuna intenzione di scendere sotto i 150 milioni di euro. Una cifra sicuramente molto alta anche per le casse parigine e per questo motivo non possiamo escludere l’ipotesi di provare ad inserire in questa trattativa una o due contropartite per provare ad abbassare le pretese della dirigenza partenopea. Per quanto riguarda l’accordo con il nigeriano non dovrebbero esserci particolari problemi considerando che si parla di un contratto da 12 milioni di euro a stagione, cifra sicuramente molto alta.

Ritornando alla possibile proposta di calciomercato per Osimhen, fichajes.net parla di un interesse del Napoli per Icardi e proprio l’argentino potrebbe essere uno dei giocatori destinati ad essere inseriti in questa trattativa. Non è da escludere che alla fine si decida di mettere sul piatto anche Diallo, che la stessa squadra azzurra seguiva lo scorso anno prima di arrivare a Kim.

Resta da capire la volontà di De Laurentiis di accettare o no delle contropartite in questa trattativa. ADL naturalmente spera di poter monetizzare il più possibile, ma tutto può succedere considerando che stiamo palando di calciatori che sono nel mirino dei partenopei da tempo.

Ultime Napoli: ipotesi Icardi e Diallo nella trattativa di Osimhen

Icardi e Diallo nella trattativa di calciomercato Napoli e PSG per Osimhen. I parigini sono pronti a fare di tutto per arrivare al nigeriano e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

La parola passa naturalmente a De Laurentiis destinato a decidere se accettare questa proposta di calciomercato oppure chiedere solamente cash. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine ci sarà il via libera all’operazione oppure si è trattato di una semplice voce.