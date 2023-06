Garcia ne manda via due: decisione presa

Come un fulmine a ciel sereno, nella serata di giovedì, è arrivato il tweet da parte del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis che confermavano l’arrivo sulla panchina dei partenopei da parte di Rudi Garcia

A quanto pare il manager francese avrebbe già delle idee chiare per quanto riguarda il futuro della squadra e, soprattutto, in merito alla posizione di alcuni calciatori. Le voci di mercato che riguardano due atleti, nel giro di questi ultimi giorni, si stanno facendo sempre più concrete.

Tanto è vero che si sta ipotizzando, sempre di più il fatto che possano andare via. Una possibilità assolutamente da non scartare visto che il “rischio” che possano lasciare il capoluogo campano si fa sempre più concreto. Anche perché le richieste nei confronti dei calciatori in questione di certo non mancano.

Napoli, Garcia ha le idee chiare: fuori subito in due

Alla fine, tra i 40 allenatori (almeno come confermato in una occasione dal presidente azzurro) a spuntarla sarebbe stato proprio Rudi Garcia. L’allenatore ritorna così in Serie A dopo che, per quasi tre anni, è stato alla guida della Roma. Con i giallorossi si è guadagnato la stima e la fiducia del suo pubblico. A Napoli cercherà di vincere qualcosa di importante. Nei prossimi giorni è prevista la presentazione ufficiale.

Poi si penserà direttamente al ritiro di Dimaro e in quel di Castel Di Sangro. A quanto pare, però, in questi due non faranno parte altrettanti calciatori. Visto che gli atleti in questione hanno delle richieste importanti in questa sessione di calciomercato estivo che sta per aprirsi. Per loro non si tratta affatto di un addio, ma di un semplice “arrivederci” visto che si tratta per una cessione in prestito.

Il primo nella lista è Gianluca Gaetano. Attualmente infortunato, dopo aver rimediato un brutto ko nell’ultima partita di campionato contro la Sampdoria, il trequartista potrebbe avere la possibilità di avere molte più chance giocando in un altro club di A. Magari un prestito al neopromosso Cagliari che gli garantirebbe la titolarità e la voglia di esprimersi.

Stesso discorso vale anche per Alessio Zerbin. L’esterno d’attacco partenopeo non ha avuto molte possibilità per mettersi in mostra ed è pronto a farlo con un’altra maglia. Non è assolutamente da escludere un suo possibile ritorno a Frosinone, dove due anni fa è letteralmente esploso guadagnando anche la convocazione in nazionale maggiore.