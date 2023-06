Mancini e Bonucci, frecciate durissime in diretta: parole infuocate

Fa ancora discutere, alla luce di quanto poi accaduto sul terreno di gioco, la scelta del Ct Azzurro di affidarsi a Bonucci dal 1′

Minuto 3 di Spagna-Italia, semifinale di Nations League disputatasi ad Enschede, in Olanda, la casa del Twente. Leonardo Bonucci, per l’occasione confermato dal 1′ e quindi con la fascia da capitano al braccio, perde un brutto pallone in uscita e gli iberici vanno in gol, indirizzando da subito una gara che comunque era stata successivamente pareggiata da Ciro Immobile su calcio di rigore, appena 8′ dopo.

A dispetto di tutti i tanto decantati discorsi sulla necessità di ringiovanire il gruppo, sul lanciare giovani prospetti non solo tra i convocati, ma anche sul banco di prova del campo, l’ex tecnico di Manchester City e Inter si è affidato alla vecchia guardia. Ancora una volta. Non risparmiando l’impegno – comunque molto importante, perchè in ballo c’era la possibilità di accedere alla finale di Nations League – neppure ai reduci della finale di Champions di Istanbul, oggettivamente stanchi. Fisicamente ma anche mentalmente. La scelta di schierare Bonucci dal 1′ non è però andata giù a parecchi tifosi, nonchè agli addetti ai lavori. Una questione che è stata vivacemente dibattuta anche in sede di analisi post-gara.

“Ma come si fa a schierare uno che si è ritirato?”: Criscitiello durissimo su Mancini

Iniziando la sua invettiva contro il Ct partendo proprio dalla scelta di affidare la difesa azzurra a Bonucci, Michele Criscitiello, il proprietario di Sportitalia, ha lanciato dei dardi avvelenati contro il tecnico di Jesi. Dopo aver elencato gli ultimi insuccessi, ed aver aspramente criticato le mancate dimissioni dopo il fallimento Mondiale, il giornalista ha posto ironicamente l’accento sullo scampato pericolo che avrebbero corso i tifosi del Napoli se De Laurentiis avesse deciso di affidare la panchina del club a Mancio. Ovviamente l’incipit glielo ha dato proprio Bonucci, apparso in grande difficoltà contro gli avanti spagnoli.

“Ma come si fa a schierare titolare uno che ha praticamente già annunciato il ritiro? Uno che se dovesse proseguire è solo perchè ancora ha un anno di contratto? Nella Juve non gioca mai, ma in Nazionale è titolare“, tuona ancora Criscitiello dai microfoni della sua emittente.

Un pensiero che, incredibile a dirsi, trova riscontro nelle diverse declinazioni del tifo per gli Azzurri: tanto parecchi juventini, quanto i nerazzurri, i rossoneri o i giallorossi che siano, si sono trovati a sostenere la stessa tesi su Twitter. Sia durante che dopo il match.