Mercato Napoli, arriva il primo colpo: è un pupillo di Garcia

Mercato Napoli, c’è la svolta che tutti i tifosi stavano aspettando, dal momento che è in dirittura d’arrivo il primo colpo per rinforzare la squadra. E’ in arrivo, infatti, il giocatore richiesto da Rudi Garcia, che lo ha espressamente richiesto dal momento che è un suo pupillo.

Il Napoli, pur conservando l’intelaiatura che è riuscito a costruire Luciano Spalletti insieme a Cristiano Giuntoli, dovrà cambiare qualcosa. La proprietà, infatti, insieme allo staff dirigenziale, dovrà adattare questa rosa a quelle che sono le esigenze di Rudi Garcia, un tecnico a cui è affidata la conferma degli azzurri a questi livelli. In tal senso il club è pronto ad accontentarlo in sede di mercato, dal momento che è al lavoro per regalargli il primo rinforzo. Ed è, per giunta, un suo pupillo, oltre che una espressa richiesta ed una esigenza in termini numerici. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Napoli, arriva il pupillo di Garcia

Ci saranno sicuramente delle cessioni per gli azzurri, in virtù del fatto che suonano le sirene dei più grandi club su scala internazionale. Soprattutto per le due stelle di questa annata appena conclusa, vale a dire Kim Min-Jae e Victor Osimhen. Oltre a loro due, anche altri profili sono sui taccuini di squadre italiane e non solo.

Sembra destinato a tornare in Germania, infatti, anche Diego Demme, che con l’esplosione di Stanislav Lobotka ha trovato sempre meno spazio. Fino a scomparire quasi del tutto. Gli azzurri, però, in termini numerici hanno bisogno di un rinforzo in quella zona di campo ed è stato messo nel mirino un pupillo di Rudi Garcia. Si tratta, infatti, stando a quanto raccontato da AreaNapoli, di Maxime Lopez del Sassuolo. I due, infatti, hanno lavorato insieme ai tempi del Marsiglia ed ora gli azzurri vorrebbero ricostituire questo binomio.

Maxime Lopez al Napoli

Il Sassuolo valuta il calciatore una cifra che si aggira tra i 15 ed i 17 milioni di euro e sulle sue tracce c’è da tempo la Fiorentina. Si tratta di un profilo assolutamente in linea con i parametri del Napoli, che per questo potrebbe decidere di accelerare per assicurarsi le prestazioni. Con Garcia, ai tempi dell’OM, il francese ha collezionato 116 gettoni, agendo da interno di centrocampo (sia a destra che a sinistra), da regista ed anche da trequartista.