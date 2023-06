Cena piccante, che scollatura: Capri ai piedi di Jolanda

Jolanda De Rienzo si rilassa sull’isola di Capri da turista, lo scatto a cena mette in evidenza il suo solito fascino esplosivo

La fine del campionato di calcio fa sì che anche per gli addetti ai lavori possa esserci qualche breve momento in cui poter tirare il fiato. Discorso valido anche per i giornalisti, ma soprattutto per le giornaliste, che in occasioni simili hanno l’opportunità di regalarci scatti da favola in cui godere della loro bellezza e sensualità che le contraddistingue. Come nel caso di Jolanda De Rienzo, da tempo una delle beniamine della community.

La giornalista partenopea è una professionista apprezzata per la sua passione e competenza, che con il trascorrere del tempo l’hanno portata a imporsi non soltanto sulla scena locale ma anche nazionale, partecipando a trasmissioni tv e web molto importanti. E’ stato un anno molto importante per lei dal punto di vista lavorativo, con tante soddisfazioni, inclusa quella di aver assistito alla vittoria dello scudetto del suo Napoli. Una grande gioia vissuta sia da professionista di settore che da tifosa, una felicità ancora adesso ben visibile nelle immagini che ha condiviso con i suoi fan.

Sul suo profilo Instagram, Jolanda è sempre molto attiva e adesso si prepara a vivere una estate speciale, con scatti su scatti che di sicuro ci faranno sognare ad occhi aperti. Per la verità, ha già iniziato, concedendosi qualche giorno di relax in quel di Capri. Con visioni che non potevano certo passare inosservate.

Jolanda De Rienzo, il lato A illumina la scena come al solito: dettaglio ipnotico

Sull’isola Azzurra, Jolanda si è divertita a postare diverse immagini dei luoghi più suggestivi, facendo da guida turistica con i suoi consigli. Ma non poteva non risaltare in primo piano il suo fascino sublime e incontenibile, che da sempre le attira le attenzioni dei fan.

In questo scatto a cena, ci perdiamo, per l’ennesima volta, nella vertiginosa scollatura di Jolanda, un dettaglio che raccoglie sempre applausi a scena aperta. Anche le foto in costume di questi giorni non sono state certo da meno, e altre ce ne aspettano, per vivere emozioni fortissime e indimenticabili. Gli oltre 350 mila followers su Instagram della giornalista, manco a dirlo, sono in visibilio e non vedono l’ora di godersi i prossimi scatti. Temperature in vertiginoso aumento non solo all’aperto, ma anche sui social.