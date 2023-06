Sorpresa Napoli, il nuovo Osimhen arriva dalla Serie A

Calciomercato estivo tutto da seguire in casa Napoli. Se Victor Osimhen lascia i campioni d’Italia, gli azzurri hanno già pronto il sostituto.

A Napoli c’è ancora chi si deve riprendere dall’addio di Luciano Spalletti e dall’arrivo di Rudi Garcia. Proprio il contrario di quanto successo a Roma, era il 2016 quando il tecnico toscano subentrò all’allenatore francese a gara in corsa, è accaduto in questi giorni nella città vincitrice dell’ultimo scudetto.

Al di là di quelle che sono le considerazioni personali, la speranza è che l’ex giallorosso possa fare bene in questa sua avventura partenopea. Anche perché con il club capitolino fece vedere belle cose in Serie A nonostante non riuscì a vincere nemmeno un trofeo. I tifosi si augurano che possa essere lui a tenere alto il nome del club in giro per l’Italia e per l’Europa.

Anche se il primo passo della guida tecnica classe 196 sarà quello di resistere ad un calciomercato che sembra sarà particolarmente turbolento. Tra i nomi in uscita in casa Napoli non manca quello di Victor Osimhen, ultimo vincitore del titolo di capocannoniere nonché grande trascinatore che ha portato gli azzurri alla vittoria del loro terzo scudetto.

Il sostituto di Osimhen è già in Serie A: i dettagli dell’affare

Se il bomber nigeriano andrà via, la società con a capo Aurelio De Laurentiis molto probabilmente si getterà a capofitto su un altro profilo che tanto bene ha fatto in Serie A. Il centravanti in questione gioca con i rivali della Salernitana e si chiama Boulaye Dia.

Secondo il Corriere dello Sport ADL ha già sondato il terreno nei confronti dell’attaccante senegalese classe 1996, due anni più grande del collega Osimhen, che è stato girato in prestito ai granata dagli spagnoli del Villarreal.

Il suo contratto prevede anche l’opzione sul definitivo acquisto che la Salernitana sembrerebbe intenzionata ad esercitare: si parla di un valore del cartellino vicino ai 35 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere ben spesi nei confronti di un giocatore che quest’anno ha segnato 16 goal in 33 presenze in Serie A.

Numeri niente male per un giocatore che oltre ad avere un’ottima finalizzazione gode anche di un buon fisico e di una discreta accelerazione. Il Napoli, in attesa di capire quale sarà il futuro del proprio centravanti, continua a monitorare la situazione da vicino. La cosa certa è che il Villarreal sta cercando acquirenti interessati. Gli azzurri sono tra questi.