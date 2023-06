Dal Napoli alla Juve: pazzesco, 30 milioni

Pare possa verificarsi una clamorosa trattativa che potrebbe portare il calciatore dal Napoli agli acerrimi rivali della Juventus: i tifosi non credono ai loro occhi, le società riflettono.

Con una trattativa assolutamente sorprendente e inaspettata i bianconeri di Massimiliano Allegri potrebbero aggiungere una nuova pedina che arriverebbe direttamente dal Napoli campione d’Italia.

La trattativa che è rimbalzata nelle ultime ore è parecchio imprevedibile e non sarebbe legata dal possibile passaggio in bianconero di Cristiano Giuntoli, finito nel mirino della Juventus per il ruolo di direttore sportivo. Alcuni affari indirizzati in precedenza potrebbero creare un effetto domino che la Vecchia Signora sarebbe pronta a sfruttare per non lasciarsi scappare uno dei vincitori dell’ultimo Scudetto.

Si aggiunge un nuovo pezzo al puzzle: gli incastri potrebbero portare al campione d’Italia

Le vie del mercato sono infinite e spesso ci si ritrova ad assistere a trasferimenti totalmente improbabili solo qualche settimana prima della loro ufficialità. I passaggi dal Napoli alla Juventus, inoltre, hanno fatto storicamente discutere per la rivalità che intercorre tra le due squadre.

Un esempio lampante sono i trasferimenti di Fabio Quagliarella e Gonzalo Higuain dal Napoli alla Juventus, che hanno creato uno strappo quasi insanabile con la piazza partenopea, sentitasi tradita dai propri beniamini. Ancora una volta lo scenario potrebbe ripetersi: un calciatore potrebbe passare dal Napoli alla Juventus con l’aiuto di un terzo incomodo.

È ufficiale, infatti, il riscatto da parte del Tottenham di Dejan Kulusevski, per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, che si aggiungono ai 10 versati un anno e mezzo fa. La chiusura dell’affare ha rafforzato i già buoni uffici tra bianconeri e londinesi che, adesso, potrebbero mettere in piedi una nuova trattativa che riguarderebbe un ex Napoli: Tanguy Ndombele.

Il centrocampista francese viene considerato un esubero dalle parti di White Hart Lane e anche nel corso del prossimo mercato estivo la dirigenza londinese proverà a piazzarlo altrove. In questa situazione potrebbe gettarvisi la Juventus che, con gli addii sempre più probabili di Paredes e Rabiot potrebbe avere la necessità di inserire una pedina al centro del campo.

Per lasciarlo tornare in Italia il Tottenham potrebbe accettare anche l’idea di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Resterebbero da limare i dettagli sulla cifra dell’eventuale riscatto: gli Spurs chiedono almeno 30 milioni complessivi, la Vecchia Signora sarebbe disposta ad investirne la metà.