Selfie piccante: Jolanda lascia tutti a bocca aperta

Un selfie che mette d’accordo tutti e che, allo stesso tempo, lascia senza parole: semplicemente, meravigliosamente Jolanda De Rienzo – FOTO

La bellissima giornalista napoletana, anche in questa occasione, non ha per nulla deluso le aspettative. Tanto è vero che ha deciso di aggiornare, ancora una volta, il suo account ufficiale di Instagram nella migliore maniera possibile. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Da rimanere davvero sbalorditi.

E non potrebbe essere altrimenti visto che, anche in questo straordinario post, ha messo in mostra tutto il suo fascino. Non è affatto un mistero che questo suo nuovo capolavoro stia raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower.

Jolanda De Rienzo, selfie da urlo: che spettacolo

Uno dei punti di forza del Napoli della passata stagione non è stata solamente la grande capacità di mister Luciano Spalletti che ha riportato in città, dopo 33 anni dall’ultima volta, lo scudetto. Ma soprattutto la bellissima donna che vedete inquadrata in foto. La meravigliosa Jolanda ha seguito, passo dopo passo, l’andamento della squadra partenopea così come fa da un bel po’ di anni.

La sua passione per il Napoli, oramai, la conoscono tutti. Soprattutto i suoi programmi in cui parla del team partenopeo. La sua professionalità viene apprezzata da moltissime persone, tifosi della squadra campana e non. Adesso, però, concentriamoci sul suo post che merita di essere osservato con tutta l’attenzione di questo mondo. Come possiamo ben notare la bellissima Jolanda ci delizia con un selfie a dir poco da urlo.

Filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, vestitino verde che mette in risalto le sue forme, sguardo sempre più provocante, labbra carnose e si va a comandare sui Instagram. Tantissimi sono i commenti che stanno piovendo sul suo post come “Sei la regina dei social network” fino ad arrivare “La migliore di tutte“. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

In attesa di questa estate (che si preannuncia a dir poco bollente) dove ci delizierà con degli scatti con costumi semplicemente da favole, ci consoliamo con queste meraviglie con lei assoluta protagonista. In questi i suoi fan non possono fare altro che alzarsi tutti quanti in piedi per applaudire questo dono. Alla prossima puntata con la straripante giornalista che lascia tutti senza parole.