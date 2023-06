Già scelto il sostituto, il Napoli saluta un big

Il Napoli sta già programmando la prossima stagione. Con la scelta del nuovo allenatore (Rudi Garcia ha preso il posto di Luciano Spalletti), il presidente De Laurentiis si sta già attivando sul mercato

E non potrebbe essere altrimenti visto che si stanno ipotizzando già le prime mosse. Sia per quanto riguarda le entrate che, soprattutto, le conseguenti uscite. In particolar modo, in quest’ultima occasione, si sta intensificando sempre di più la voce di un possibile addio da parte di uno dei calciatori chiave utilizzati dal mister di Certaldo in questa stagione.

Anche perché, a quanto pare, sembra oramai cosa fatta per il suo possibile addio. Oramai non ci sono più dubbi in merito visto che le richieste di mercato nei suoi confronti aumentano sempre di più. Allo stesso tempo, però, il Napoli avrebbe già trovato la valida alternativa su quella zona del campo.

Napoli, Lozano pronto a fare le valigie: arriva il sostituto

Uno dei possibili partenti, in questa sessione estiva che sta per iniziare, è sicuramente Hirving Lozano. L’esterno d’attacco messicano continua ad avere importanti richieste sia in Premier League che in Liga. Il suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Nelle 41 occasioni in cui è stato schierato in campo ha messo a segno solamente 4 reti.

Numeri che non hanno per nulla soddisfatto la dirigenza ed il team che si aspettavano di più. A dire il vero, già dal mese di gennaio, si stava parlando di un suo possibile addio. Lo voleva il Valencia di Gennaro Gattuso, ma il mister calabrese (alla fine di quello stesso mese) venne esonerato dalla dirigenza spagnola che optò per un’altra soluzione.

Nel caso in cui “Chucky” dovesse fare le valigie allora il club punterebbe proprio sul calciatore inquadrato in foto. Si tratta di Edon Zhegrova. Uno che il Napoli lo conosce bene visto che lo ha affrontato, in amichevole, durante la fine della Coppa del Mondo. Il classe ’99 del Lille potrebbe arrivare allo stesso prezzo della cessione di Lozano. In Ligue 1, anche in questa stagione, si è comportato davvero molto bene.

Il nazionale kosovaro è arrivato in Francia dal Basilea (Svizzera) nel gennaio dello scorso anno. Nonostante il suo contratto scada il 30 giugno del 2026, la dirigenza francese potrebbe benissimo liberarlo nel caso in cui dovesse arrivare una offerta a dir poco irrinunciabile per uno dei suoi talenti che ha in rosa. Il Napoli ci pensa sul serio.