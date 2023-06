Amalfi ai suoi piedi: Ines Trocchia col costume minuscolo

Ines Trocchia incanta Amalfi: la bellissima modella napoletana in Costiera lascia tutti a bocca aperta. Costume micro per lei

Uno dei luoghi più incantevoli del mondo Amalfi, perla della Costiera Amalfitana insieme a Positano e Ravello. Ex Repubblica marinara, è meta di turisti praticamente in ogni periodo dell’anno e sono in tantissimi, soprattutto dall’estero, che si recano in questi incantevoli luoghi per restare semplicemente ammirati soprattutto in estate.

Una bellezza architettonica imparagonabile, proprio come la Costiera Sorrentina – qualche chilometro più a Nord – e di Capri, Ischia e Procida, le tre isole che sono affacciate idealmente di fronte. Un paesaggio, dicevamo, davvero da mozzare il fiato, proprio come Ines Trocchia, che in quanto a bellezza non è certo da meno rispetto ai paesaggi appena descritti.

Ed una combo tra Amalfi e la bellissima modella è semplicemente devastante. E così è andato letteralmente in tilt Instagram, “colpa” dell’ultimo post pubblicato dall’influencer. Oltre un milione e mezzo di follower sul noto social per Ines che ha conquistato il mondo intero. Il suo corpo mozzafiato rigorosamente senza veli sulle prime pagine delle riviste più importanti, per uno spettacolo continuo vietato ai deboli di cuore ed una serie di immagini pubblicate su Instagram davvero da capogiro.

Ines Trocchia conquista Amalfi: in bikini è da urlo

Sono davvero tantissime le immagini pubblicate dalla Trocchia, spesso come mamma l’ha fatta, con le sue parti più intime coperte alla meno peggio per non incappare nella censura del social. Non mancano, però, anche foto in lingerie trasparente o mini abitini che lasciano davvero poco all’immaginazione.

Nell’ultimo post, invece, è stata davvero incantevole; sulla piccola spiaggia amalfitana, la Trocchia si è messa in posa con indosso un bikini rosso. Il reggiseno sembra quasi di una taglia più piccola, in evidente difficoltà a contenere il suo florido décolleté in bella mostra e pronto a strabordare in ogni momento.

Lo slip, invece, è davvero minimal; pochissimi centimetri di stoffa che le coprono proprio lo stretto necessario, con l’inguine completamente esposto. È seduta sul bordo esterno di quel che sembra una piccola barca da pesca, con la gamba sinistra poggiata sulla sabbia e quella destra, aperta, sullo scafo.

Occhi chiusi e testa reclinata verso destra, la mano sinistra è tra i lunghissimi capelli neri lasciati sciolti lungo la schiena, per uno spettacolo davvero oltre ogni immaginazione. “Non sono italiana, sono napoletana” ha scritto – in inglese – nella didascalia dell’immagine, a rimarcare quali siano le sue origini, fiera di essere nata e cresciuta nella terra all’ombra del Vesuvio.