Napoli, 3 colpi dall’Atalanta: sì, ma a una (terribile) condizione

Potrebbe presto consolidarsi un sorprendente asse di mercato nel calcio italiano. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel proprio mirino tre calciatori dell’Atalanta.

Il triplo colpo dagli orobici, però, potrà essere possibile solo ad una condizione che non lascia contenti i tifosi del Napoli: la dirigenza riflette sul possibile sacrificio.

Il Napoli, inoltre, deve ancora sistemare le grane riguardanti la nuova guida tecnica e il nuovo direttore sportivo. Prima arriveranno le ufficialità su due dei ruoli più importanti nelle dinamiche di una squadra, e prima si potranno delineare le strategie giuste per il mercato partenopeo. Intanto ADL tiene calda l’asse con l’Atalanta per non perdere troppo terreno.

Il Napoli sogna il triplo colpo da Bergamo: l’affare si può concretizzare ad una condizione

L’esaltante stagione degli azzurri guidati da Luciano Spalletti si è chiusa con la conquista del tanto ambito Scudetto che al Napoli mancava da 33 anni, tempi di Diego Armando Maradona. L’idillio tra società, squadra, piazza e allenatore, però, sembra essersi sfaldato dopo solo un anno. Subito dopo la conquista della Serie A, infatti, sono arrivati i primi terremoti che hanno messo in bilico la posizione di Giuntoli e portato alla separazione da Luciano Spalletti.

Tutti questi tumulti hanno fatto sparire il sereno che caratterizzava l’ambiente azzurro e lasciato in dote molte ombre. Per non gettare alle ortiche e dare seguito al titolo, il presidente De Laurentiis avrebbe individuato tre calciatori da aggiungere al suo organico. Tutti e tre provengono dall’Atalanta e sono: Giorgio Scalvini, Rasmus Hojlund e Teun Koopmeiners.

I tre calciatori della Dea fanno gola a diverse società sia in Serie A che all’estero. Portarli tutti al Napoli, dunque, non sarà missione semplice per Aurelio De Laurentiis, nonostante gli ottimi rapporti con la società orobica. Per provare a sparigliare le carte, e combattere la ricca concorrenza estera i partenopei potrebbero avallare un dolorosissimo sacrificio.

Per portare i tre nerazzurri in Campania, infatti, ADL potrebbe acconsentire alla cessione della punta di diamante della squadra: Victor Osimhen. Il nigeriano ha vissuto una stagione formidabile, sia come prestazione sia a livello realizzativo. Osimhen è finito nel mirino di top club come Bayern Monaco e Manchester United e, nel caso arrivasse un’offerta superiore ai 100 milioni, il Napoli potrebbe lasciarlo partire. A quel punto tutti gli introiti potrebbero essere girati proprio all’Atalanta, con i partenopei che potrebbero a casa un terzetto di assoluto livello.