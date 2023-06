Colpo Napoli in attacco: arriva un ex Juve

Chiusa la questione allenatore, per il Napoli è tempo di rompere gli indugi anche per gli acquisti: arriva l’ex Juventus in attacco

La prima pietra del Napoli 2023/2024 è stata messa con un colpo quasi a sorpresa di Aurelio De Laurentiis. Quando tutti si aspettavano Christiphe Glatier sulla panchina azzurra, ecco che il patron ha chiuso per Rudi Garcia.

Contratto biennale con opzione per un altro anno per il tecnico ex Roma, che avrà la responsabilità di prendere la pesante eredità di Luciano Spalletti e provare a difendere lo scudetto conquistato quest’anno. Impresa non semplice e per la quale la società dovrà allestire una squadra all’altezza.

Alcune cessioni saranno inevitabili, anche pesanti come quella ormai certa di Kim Minjae per il quale Manchester United e Bayern Monaco sono pronti a pagare la clausola. Servirà un difensore in grado di sostituire il coreano ma non solo. Tra i calciatori in pista di sbarco, infatti, c’è anche Hirving Lozano. L’esterno messicano è in scadenza nel 2024 e senza rinnovo, con ingaggio rivisto al ribasso, la cessione è più che probabile. Due i nomi in lista per sostituirlo e tra questi spicca quello di un ex Juventus.

Calciomercato Napoli, doppia pista per il post Lozano

Hirving Lozano può lasciare Napoli quest’estate, un anno in anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Sulle sue tracce si è mosso il West Ham e davanti ad un’offerta soddisfacente, De Laurentiis darà il via libera alla sua cessione. Via il messicano per arrivare ad un altro attaccante esterno.

Tra gli obiettivi c’è Edon Zhegrova, calciatore kosovaro, attualmente in forza al Lille, società con la quale il Napoli ha chiuso più di un affare. Ventiquattro anni, nato in Germania, nella stagione appena conclusa ha giocato venticinque partite, realizzando quattro gol e fornendo cinque assist.

L’alternativa al kosovaro arriva direttamente dall’Italia ed è un ex Juventus. Stando a quanto riferisce ‘La Repubblica’, infatti, il Napoli ha messo gli occhi su Riccardo Orsolini, attaccante esterno del Bologna con un passato in bianconero (senza però mai debuttare con i piemontesi).

La scorsa è stata forse la sua miglior stagione, soprattutto nella seconda parte con l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina rossoblù: undici le reti e quattro gli assist in trentadue presenze. Un bottino raccolto soprattutto da gennaio in poi, realizzando otto gol nella seconda metà di campionato.

Prestazioni che hanno riacceso i riflettori sul 26enne di Ascoli Piceno che piace anche al Milan: per lui si potrebbe muovere però il Napoli per sostituire Lozano. La caccia al primo colpo è già partita.