Hojlund al Napoli, l’idea per Garcia: pronto un cambio ruolo

Una nuova idea per Rudi Garcia, l’allenatore del Napoli sarebbe infatti pronto ad un cambio ruolo per Rasmus Hojlund, ecco il punto della situazione…

La dirigenza partenopea sta lavorando in sede di calciomercato per offrire al nuovo tecnico una squadra in grado di potersi mantenere ad alti livelli, ed il giovane attaccante dell’Atalanta sarebbe uno dei giocatori individuati per rafforzare la rosa.

Proprio con la società bergamasca, gli azzurri seguirebbero più piste, tra cui quella del giovane centrale, vale a dire Giorgio Scalvini, senza dimenticare il centrocampista olandese Teun Koopmeiners. I contatti tra le due dirigenze sarebbero molto frequenti in questi giorni, tanto da non escludere diverse operazioni da effettuare in questa estate.

Terminata l’avventura di Luciano Spalletti alla guida del Napoli, il nuovo allenatore vorrebbe già mettere la sua impronta con la squadra appena laureatasi campione d’Italia, cambiandone parzialmente la propria fisionomia tattica.

Hojlund e cambio ruolo: il Napoli di Rudi Garcia prende forma

Riguardo al giovane talento danese, l’Atalanta pretenderebbe cifre importanti per venderlo, secondo le ultime voci la società nerazzurra avrebbe chiesto circa 60 milioni per poterlo liberare da Bergamo, dopo averlo preso l’ultima estate a 17 dallo Sturm Graz, ripagando l’investimento con un rendimento importante, viste le 10 reti in 34 presenze stagionali, alla sua prima annata nel campionato italiano a soli 20 anni.

Sulle sue tracce ci sarebbero diverse squadre inglesi, in particolare il Manchester United. Proprio i Red Devils hanno seguito di recente Victor Osimhen, ma per il nigeriano De Laurentiis rimane un giocatore essenziale, e solo se dovessero pervenire offerte da circa 120 milioni di euro lo lascerebbe partire.

Rimane da capire, qualora dovesse arrivare Hojlund, come andrebbe a schierarsi il Napoli a partire dalla prossima stagione, in tal senso il nuovo tecnico starebbe pensando a qualche cambiamento, gli azzurri potrebbero infatti passare al 4-3-3, ma ci si chiede con quale uomini a disposizione Rudi Garcia intenda proporre i suoi giocatori sul rettangolo di gioco.

Qualora venissero confermate le voci sul triplice affare con l’Atalanta, si andrebbe però a pensare a movimenti conseguenziali rispetto alla possibile cessione di Osimhen. Nel caso in cui il nigeriano partisse, Hojlund sarebbe il suo sostituto ideale e si giocherebbe il posto con Simeone, mentre potrebbe finire al centro dell’attacco, Giacomo Raspadori. Le prossime settimane saranno chiarificatrici sul futuro del Napoli, prima a livello di mercato e poi da un punto di vista tattico.