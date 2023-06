Cristina Buccino, il vestito si apre: la temperatura si fa rovente

Cristina Buccino è, ancora una volta, un sogno scottante ad occhi aperti: il vestito dell’influencer alza la temperatura

Ha letteralmente conquistato il mondo dello spettacolo, passo dopo passo, con la sua bellezza disarmante ma anche con un’umiltà difficile da trovare nello show business. Adesso, Cristina Buccino è un vero e proprio punto di riferimento per milioni di persone.

Sui social è letteralmente un magnete, con ogni suo post o scatto riesce ad attirare a sè tante persone raccontando sia la sua vita privata che i continui successi in ambito lavorativo. Su Instagram ha raggiunto l’importante traguardo dei 3 milioni di followers. Curve giunoniche ed un viso dolce e molto espressivo: questo il vero segreto dell’eterna calabrese.

La Buccino nasce in provincia di Cosenza, a Castrovillari, il 16 giugno 1985. I suoi inizi sono avvenuti in passerella, come modella ha sfilato e posato per i brand più importanti al mondo diventando tra le donne più ricercate in ambito internazionale. È un influencer ed è stata conduttrice di diversi programmi televisivi importanti.

In televisione, infatti, ha prestato la sua bellezza e simpatia per programmi come ‘Ciao Darwin’, ‘L’Eredità’, ‘Mistero’ e ‘Tiki Taka’, celebre trasmissione a sfondo calcistico co-condotta insieme a Melissa Satta. La bella calabrese, che ha da pochi giorni compiuto 38 anni, ha una fan base molto solida e affiatata, che la supporta a praticamente ogni sua piccola mossa o aggiornamento.

Anche il pubblico femminile la ammira moltissimo, per la sua bellezza di un’eleganza quasi inarrivabile. Che si tratti di scatti inerenti la carriera lavorativa, gioie, dolori o aggiornamenti sulla sua vita privata, gli oltre 3 milioni di seguaci non la lasciano mai sola. Cristina ha due sorelle: Maria Teresa e Donatella.

Cristina Buccino è bollente: lo scatto fa girare la testa

Con l’arrivo dell’estate, il suo continuo aggiornare i followers con foto sempre più belle e piccanti ha portato ad una novità davvero interessante nell’ultimissimo scatto regalato nelle scorse ore. La Buccino non è mai stata così sexy.

Seduta su una scalinata, con lo sguardo fisso all’obiettivo, la Buccino indossa una lunga e coloratissima gonna. Una gamba piegata, l’altra stesa: i fan hanno subito zoommato sperando di scorgere dettagli ancora più succulenti dalla foto che ritrae il corpo statuario dell’ex modella.

Il fisico della Buccino è esplosivo, le sue forme sono semplicemente inarrivabili da molte delle sue colleghe che possono vantare una carta d’identità più recente. Il tempo, per Cristina, sembra essersi fermato: ed i fan ringraziano per tanta sensualità offerta, in un’estate che già promette di essere caldissima grazie alla Buccino.