Esonero Rudi Garcia, la notizia lascia di stucco tutta Napoli

Una notizia che lascia completamente di sasso tutto l’ambiente del Napoli, ovvero il possibile esonero da parte di Rudi Garcia

Già, dopo neanche pochi giorni dall’annuncio (anzi, dal tweet) da parte di Aurelio De Laurentiis le cose per il manager francese potrebbero seriamente cambiare. Tanto è vero che si sta parlando di un possibile allontanamento da parte del tecnico ex Roma e Marsiglia dalla panchina azzurra.

Tanto è vero che in rete stanno aumentando, sempre di più, le voci di un suo possibile esonero. Oramai, per una buona parte, davvero non ci sono assolutamente dubbi a riguardo. Adesso bisogna capire solamente cosa ne sarà.

Napoli, è già esonero Garcia? Per la rete non ci sono dubbi

A Napoli la cosa certa è che l’arrivo di Rudi Garcia (per lui si tratta di un clamoroso ritorno in Serie A) non è stato affatto accolto nella migliore maniera possibile. L’ambiente azzurro si aspettava un grande nome dalla lista degli svincolati di lusso. In primis Luis Enrique, ma lo spagnolo (come confermato dallo stesso De Laurentiis) pare che sia promesso alla Premier League, nonostante la caselle siano state tutte riempite.

Ritornando all’arrivo del francese, però, c’è anche chi ipotizza ad un possibile esonero. Sono coloro che si stanno lamentando del suo annuncio. Un lamento che arriva direttamente su Twitter dove è in forte tendenza l’hashtag “#GarciaOut“. Numeri davvero impressionanti, segno del fatto che davvero una buona parte non vede di buon occhio il suo arrivo.

C’è addirittura chi usa il filo dell’ironia: ovvero dando il benvenuto al suo allenatore ed, allo stesso tempo, lo invita ad andarsene quanto prima oppure ad un esonero immediato. C’è anche chi afferma che la sua scelta non sia stata delle migliori da parte del presidente che avrebbe dovuto cercare più affondo per affidare la squadra campione di Italia ad un tecnico molto più esperto e, soprattutto, vincente.

Queste sono le altre frasi che abbiamo estrapolato per farvi capire cosa ne sta pensando l’ambiente: “Doveva essere l’occasione per fare finalmente il salto di livello. Torniamo ad essere una provinciale“, “Vabè dai, portiamo avanti con il lavoro“, “Dopo averci dormito su e ragionamento a mente lucida il mio pensiero su Garcia devo ammettere è cambiato. Ieri sera accecato dalla rabbia pensavo fosse inadatto ad una squadra che vince lo scudetto ma devo ricredermi, è proprio scarso, inutile e antipatico“.