Calciomercato Napoli: scelti i tre colpi, uno dalla Juve

In settimana è ufficialmente incominciata l’era Rudi Garcia. L’allenatore francese è pronto a portare le sue idee di calcio a Napoli, andando a valutare la rosa facendo fuori chi -ovviamente- non rientra nel suo progetto tecnico.

Neanche arrivato Rudi Garcia avrebbe però già le idee abbastanza chiare in merito, visto che il neo allenatore dei campioni d’Italia avrebbe già fatto fuori alcuni di loro. Ovviamente, cedere questi alcuni giocatori implica che il Napoli dovrà sostituirli in qualche modo e, visto che Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di deludere Garcia, il patron azzurro avrebbe già in mente i profili sui quali puntare in questo calciomercato. Uno di questi arriverebbe addirittura dalla Juventus.

Calciomercato Napoli: triplo colpo in entrata, uno dalla Juventus

Il Napoli sta iniziando a muovere i primi ed importanti fili del suo calciomercato estivo, come confermato anche dalle ultime novità di giornata. I campioni d’Italia hanno infatti intenzione di rinforzarsi quest’estate per onorare il tricolore e fare ancora meglio in Europa, obiettivo che De Laurentiis ha più volte reso esplicito.

Ovviamente per farlo c’è da andare a ritoccare leggermente la rosa andandola a rinforzare in quei reparti dove è più carente, come la fascia destra ad esempio. Nonostante questo, però, i primi movimenti in entrata del Napoli per questo calciomercato saranno rivolti alla sostituzione di chi il prossimo primo di luglio, o nel corso dell’estate, saluterà il club. Rudi Garcia ha però intenzione di fare le cose in grande, ed è per questo che il francese ha intenzione di sostituire chi partirà con giocatori all’altezza se non addirittura più forti ed importanti, migliorando così la sua rosa. Una mentalità del genere piace a De Laurentiis che, per il suo allenatore, avrebbe addirittura in mente un triplo, clamoroso, colpo in entrata.

Stando infatti a quanto riportato dalle ultime notizie relative al calciomercato in entrata del Napoli, il patron azzurro avrebbe messo nel mirino non solo Lazar Samardzic e Teun Koopmeiners ma anche, e forse soprattutto, Federico Chiesa della Juventus, per il quale, stando a quanto riportato a sorpresa da Luigi Iacomino ai microfoni di 1Station Radio, il Napoli avrebbe già avviato le trattative.

Calciomercato, il Napoli punta Chiesa: le ultime

Luigi Iacomino ha sganciato la bomba: il Napoli sta trattando con la Juventus per Federico Chiesa. Questo trasferimento potrebbe avere dell’incredibile, ma secondo l’intermediario di mercato questo scenario sta acquistando sempre più quota.

Ai microfoni di 1Station Radio, infatti, Iacomino ha svelato come sono già diversi mesi che il Napoli starebbe sviluppando questi dialoghi con la Juventus, interrotti ultimamente solo a causa della questione Giuntoli. Una volta risolta questa faccenda, con annesse anche eventuali cessioni di Lozano e Politano, dalle quali De Laurentiis potrebbe beneficiarne, l’approdo di Chiesa in azzurro potrebbe incredibilmente consumarsi.

Napoli: occhi anche su Samardzic e Koopmeiners

Federico Chiesa è dunque il sogno di mercato del Napoli, che sotto traccia starebbe seguendo anche Tuen Koopmeiners e Lazar Samardzic. Se per l’italiano la questione è particolarmente complicata, per i giocatori di Atalanta ed Udinese il tutto sarebbe legato all’uscita in questo calciomercato di Nbombele e Demme, operazioni delle quali manca praticamente solo l’ufficialità.