Osimhen via da Napoli: spunta la data

Victor Osimhen ha trascinato a suon di gol e prestazioni il Napoli allo scudetto. Il capocannoniere dell’ultima Serie A smuove però anche il calciomercato: la deadline

La stagione di Victor Osimhen, sia a livello personale che di squadra, è stata semplicemente immensa. Il nigeriano ha infatti effettuato quel salto di qualità decisivo e definitivo che ci si sarebbe aspettato da un calciatore del suo talento e con i suoi mezzi fisici. Il numero 9 azzurro ha trascinato la squadra imprimendo indelebilmente il suo marchio sull’annata dello scudetto.

Osimhen ha infatti vinto il titolo di capocannoniere di una Serie A dominata a suon di reti: 26 in totale con 5 assist. Il computo complessivo, aggiungendo anche i 5 gol in Champions League porta lo score del nigeriano a 31 in tutta la stagione a tinte partenopee. Numeri invidiabili e che inevitabilmente fanno anche il giro d’Europa dove la stima nei suoi confronti era già piuttosto elevata.

Un anno fa infatti Osimhen fu accostato con decisione al Manchester United, salvo poi restare legato al Napoli. Ora però c’è bisogno di chiarire alcuni punti tra l’entourage del ragazzo ed Aurelio De Laurentiis che vorrebbe trattenere ancora in azzurro l’ex Lille, che continua ad avere tantissimi estimatori. Osimhen piace molto tra Inghilterra, Germania e Francia e non vanno esclusi assalti nei suoi confronti.

Spuntano però le eventuali tempistiche relative ad una cessione del bomber nigeriano, che di recente è andato a segno con una doppietta anche in nazionale.

Calciomercato Napoli, Nicita e il futuro di Osimhen: fissata la deadline per un eventuale addio

Il Napoli attende quindi di conoscere il futuro di Osimhen, con piazza e dirigenza che sperano di trattenerlo ancora a lungo, al netto degli interessamenti provenienti da mezza Europa.

Il nigeriano rischia di essere un pezzo pregiato del mercato estivo, e come evidenziato dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Maurizio Nicita nel suo intervento a ‘Calciomercato.it’ in diretta su TvPlay, potrebbe esserci una deadline entro la quale non andare oltre per un eventuale addio: “Al momento non c’è una cifra irrinunciabile per Osimhen, ma non si può escludere ancora nulla. Nei prossimi giorni De Laurentiis incontrerà l’agente del centravanti”.

Interessamenti normali per un attaccante come Osimhen, ma che non potranno andare oltre luglio: “Sotto scopa il Napoli dovrà starci ancora per un mese. Bayern, Chelsea e Paris Saint Germain si muoveranno al massimo entro luglio, non credo si tratti di una cessione che si può fare a fine agosto“.

Tempistiche delineate quindi per il destino del numero 9 del Napoli: un attaccante tanto importante da non potersi di certo muovere troppo in là nella sessione estiva.