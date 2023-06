Rudi Garcia lo scippa alla Juve: subito idolo a Napoli

Il Napoli pronto ad un duello di mercato con la Juventus: Rudi Garcia strappa il grande obiettivo ai bianconeri

L’annuncio ufficiale di Rudi Garcia al Napoli ha di fatto dato anche un impulso al mercato degli azzurri. Il tecnico è stato presentato nella splendida cornice del Real Museo di Capodimonte e tanti gli argomenti trattati, in una lunga conferenza stampa.

Di fatto il lavoro del tecnico francese è già iniziato; 10 giorni a stretto contatto con De Laurentiis – come ha rivelato il patron – saranno sicuramente serviti, oltre che a conoscersi, anche a fare il punto della situazione sull’attuale rosa.

Con ogni probabilità ADL ha indicato al nuovo allenatore su chi non potrà contare per la prossima stagione. In primis Kim per quanto riguarda la difesa, di fatto ceduto – è solo una questione di tempo – al Bayern Monaco, ma anche Ndombélé e Demme mentre in attacco è decisamente più nebuloso il tutto.

Osimhen può lasciare gli azzurri solo per una cifra super, di almeno 120 milioni di euro mentre sembra in uscita il Chucky Lozano. Il messicano ha il contratto in scadenza nel 2024 e sembra non abbia nessuna intenzione di rinnovare, anche perché si tratterebbe di un prolungamento al ribasso secondo i nuovi diktat del patron.

Napoli, addio Lozano: sfida alla Juve per il nuovo obiettivo

Con ogni probabilità, quindi, anche Lozano sarà ceduto, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente. D’altronde il messicano nelle ultime stagioni non ha mai incantato, con un gioco non sempre efficace e soprattutto altalenante.

Sul mercato, quindi, i dirigenti azzurri devono lavorare necessariamente sul rimpiazzare gli elementi che lasceranno Napoli. Ed il tecnico, nei colloqui con il patron, avrà certamente dato alcune indicazioni.

Nomi di calciatori con i quali voler lavorare, funzionali al progetto che è pronto a costruire nel solco tracciato da Spalletti. E Garcia sembra avere ben chiare le idee sul prossimo esterno destro.

Avrebbe infatti chiesto l’acquisto di Riccardo Orsolini, cursore del Bologna. Il ragazzo, mancino che gioca sulla fascia destra, è abile ad “entrare dentro il campo” e concludere a rete. Una qualità probabilmente molto apprezzata dal francese, essendo peraltro la peculiarità anche di Matteo Politano.

Orsolini, però, da tempo è nel mirino della Juve; si profila, quindi, una vera e propria sfida di mercato con i bianconeri. E soffiare un calciatore agli odiati rivali è certamente il miglior biglietto da visita per entrare nel cuore dei tifosi azzurri, ancora vedove di Luciano Spalletti.